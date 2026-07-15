El partido entre la Selección Argentina e Inglaterra no solo se vive con tensión en las tribunas y en la cancha. Para Anya Taylor-Joy, la semifinal del Mundial 2026 también abrió una pregunta íntima, marcada por su historia familiar, su infancia en Buenos Aires y su vínculo con la cultura británica.

La actriz fue consultada durante la avant premiere de la serie Lucky y no pudo esquivar el tema que atraviesa a muchos fanáticos antes del duelo del miércoles. Con una vida repartida entre distintos países, su respuesta generó sorpresa, sobre todo porque la colocó frente a dos identidades que forman parte de su recorrido personal.

La pregunta llegó de manera directa por parte de un periodista de AP: “Como británica-argentina, con el gran partido que se viene este miércoles. ¿Estás dividida? ¿De qué lado te vas a poner?”. La consulta apuntaba justamente a esa mezcla de pertenencias que la actriz suele reivindicar cada vez que habla de su historia.

Anya Taylor-Joy reconoció que el cruce provocó debate puertas adentro, pero terminó dejando una definición clara. “Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”, expresó.

La frase no pasó desapercibida porque volvió a mostrar el peso que Argentina tiene en su vida. Aunque nació en Miami y luego se instaló en Londres, la actriz vivió varios años de su infancia en Buenos Aires, una etapa que marcó profundamente su identidad y que suele recordar con mucho cariño en distintas entrevistas.

Ese vínculo también se vio durante el Mundial 2026. En uno de los primeros partidos del torneo, Anya Taylor-Joy fue vista en el SoFi Stadium de Los Ángeles con una prenda inspirada en la camiseta de la Selección Argentina. El look, un top celeste y blanco con el escudo de la AFA, rápidamente se viralizó por su guiño directo al país.

La estrella de Gambito de dama y Fragmentado suele hablar de su amor por Argentina y viaja cada vez que puede para visitar amigos y familiares. Por eso, su elección frente a Inglaterra no fue leída como una simple preferencia futbolera, sino como otra muestra del lazo emocional que mantiene con el país donde creció.

Así, mientras la Selección Argentina se prepara para una semifinal cargada de historia, Anya Taylor-Joy también quedó en el centro de una previa atravesada por identidades cruzadas. Británica y argentina a la vez, la actriz admitió la tensión familiar, pero dejó claro que, en lo más profundo de su corazón, el deseo está puesto en el equipo de Lionel Messi.