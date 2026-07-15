La previa de Argentina-Inglaterra sumó una historia familiar que va más allá de la cancha. Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, quedó en una posición muy particular antes de la semifinal del Mundial 2026 y decidió contar públicamente cómo vivirá un partido atravesado por afectos, raíces y lealtades.

La expectativa por el cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra no solo pasa por la histórica rivalidad futbolera. Para Kelci Rose Bowers, el duelo tendrá un condimento íntimo: estará en la tribuna acompañando al defensor argentino, aunque del otro lado estará el país en el que nació y donde tiene a buena parte de su familia y sus amigos.

Lejos de esquivar la incomodidad que puede generar su postura, la futbolista fue directa al explicar de qué lado estará durante el encuentro. "Es algo controversial, ¿no? Pero siempre voy a apoyar a Marcos", expresó en un video publicado en redes sociales, donde aclaró su postura con total naturalidad.

Después, Kelci Rose Bowers explicó que su elección está vinculada al acompañamiento que considera lógico dentro de una relación. "Mi pareja juega para Argentina así que con cualquier en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar", aseguró. De esa manera, dejó en claro que su prioridad será alentar a Senesi en uno de los partidos más importantes de su carrera.

La joven también contó cómo fue su experiencia durante el Mundial y el vínculo que empezó a construir con los hinchas argentinos. "Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta de Argentina", sostuvo, en referencia a las imágenes que compartió durante el torneo.

De todos modos, la pareja de Marcos Senesi intentó marcar un equilibrio para que su apoyo no fuera leído como una provocación hacia Inglaterra. "Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido y a disfrutar el juego, voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego", explicó.

Kelci Rose Bowers también aclaró que su manera de vivir el fútbol no es la de una hincha tradicional, pese a que ella misma es futbolista. "Solo estaré allí para disfrutarlo. Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo", confesó.

Así, la semifinal del Mundial 2026 tendrá para ella una tensión especial. Entre el país que forma parte de su historia personal y el equipo donde juega su pareja, Kelci eligió acompañar a Marcos Senesi, respetar a Inglaterra y vivir el partido desde un lugar tan íntimo como inevitablemente expuesto.