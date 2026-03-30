La situación de Morena Rial volvió a tensarse cuando parecía haber encontrado un respiro judicial. Apenas días después de acceder a la prisión domiciliaria, la hija de Jorge Rial quedó otra vez frente a un escenario delicado en Córdoba, donde una decisión reciente reactivó con fuerza una causa que puede cambiarlo todo.

La señal más inquietante apareció al aire y dejó poco margen para la duda. “En cualquier momento la vienen a buscar”, advirtieron sobre el avance del expediente, en una frase que encendió todas las alarmas alrededor de un traslado inminente y de una nueva instancia que la obligaría a presentarse ante la Justicia cordobesa.

En ese marco, se conoció el dato que complicó todavía más el panorama de Morena Rial. “El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa que tenía contra Facundo Ambrosioni, el papá de su primer hijo”, precisaron al explicar el movimiento judicial que pone en marcha un proceso más severo y con posibles consecuencias penales concretas.

La novedad no pasa solo por la elevación a juicio, sino por la decisión de concentrar en un mismo expediente varias acusaciones previas. “Unificaron las causas, porque tenía tres: una por robo, porque la vieron entrando a un local de teléfonos celulares y llevarse siete teléfonos”, detallaron sobre uno de los episodios que quedaron bajo análisis. Sobre ese punto, además, remarcaron: “Está grabado, está filmado y está reconocido por ella también en algunas conversaciones”.

El cuadro se endurece todavía más con otra denuncia incorporada a esa misma causa. “Después tiene una causa más por amenazar al papá de Facundo diciéndole ‘Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian’ en un audio de WhatsApp que quedó también registrado con la voz de ella y todo comprobado”, explicaron al enumerar los elementos que hoy pesan en el expediente.

A eso se suma un tercer hecho que terminó de cerrar el cerco judicial sobre la mediática. “Y la tercera era cuando con sus amigas interceptaron a un chico que era ex de una de sus amigas y le vandalizaron el auto, le robaron la patente y eso también quedó registrado. La justicia quiso, juntó los tres casos y ahora lo eleva a juicio”, señalaron sobre el criterio con el que se resolvió avanzar.

Con esa estructura ya consolidada, tampoco prosperó la posibilidad de desactivar el conflicto por otra vía. “Ella quiso arreglar, dio un dinero y le dijeron que no. Dio otro dinero y dijeron que no, y el tribunal ahora lo elevó a juicio. ¿Qué puede pasar? Que puede recibir una condena de 10 años”, advirtieron. Ahora, Morena Rial vuelve a quedar ante un frente abierto que ya no depende de maniobras laterales, sino de lo que defina la Justicia.