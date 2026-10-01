El mundo del espectáculo y la televisión infantil despide a una de sus figuras más emblemáticas. Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano reconocido por haber sido la voz oficial de Topo Gigio durante más de cuatro décadas, murió este miércoles a los 100 años en su casa de la localidad de Messina, en el sur de Italia.

La noticia fue confirmada por su entorno familiar, que además informó que el funeral se realizará este jueves 1 de octubre a las 15.30 en la iglesia de San Giovanni Battista de Santo Stefano di Briga, el pueblo donde había nacido y al que regresó tras su retiro artístico.

Mazzullo nació el 6 de junio de 1926 y celebró su centenario rodeado de familiares, amigos y vecinos. Su nombre quedó para siempre ligado a Topo Gigio, el entrañable personaje creado por Maria Perego que conquistó a millones de espectadores en distintos países.

El Topo Gigio, la creación de la artista y titiritera italiana María Perego - Foto: ANSA

La voz que marcó generaciones

La relación entre Peppino Mazzullo y Topo Gigio comenzó en 1961 y se extendió hasta 2006. Durante ese período, el actor no solo aportó su voz al personaje, sino que también contribuyó a moldear parte de su personalidad y estilo inconfundible.

Una de las expresiones más recordadas del pequeño ratón, "Ma cosa mi dici mai?", habría sido incorporada por el propio Mazzullo y terminó convirtiéndose en una marca registrada del personaje.

Gracias a su trabajo, Topo Gigio trascendió fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional que acompañó la infancia de varias generaciones.

Peppino Mazzullo y el Topo Gigio, una dupla inseparable - Foto: El Financiero

Del teatro italiano a la televisión mundial

Además de su histórica labor como doblador, Mazzullo desarrolló una extensa carrera en el teatro, la radio y la televisión italiana. También interpretó a Richetto, personaje asociado al tradicional festival infantil Zecchino d'Oro, uno de los eventos más populares de la cultura infantil en Italia.

Su trayectoria alcanzó proyección internacional cuando participó junto a Topo Gigio en el legendario programa estadounidense The Ed Sullivan Show, una de las vitrinas televisivas más importantes del siglo XX.

Un legado que sigue vivo

La muerte de Peppino Mazzullo marca el final de una era para la televisión infantil. Sin embargo, su trabajo permanece vigente en la memoria de millones de personas que crecieron escuchando la voz que convirtió a Topo Gigio en un ícono de la cultura popular.

A lo largo de 45 años, el actor italiano logró que un pequeño personaje de tela y fantasía transmitiera ternura, humor y cercanía, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión mundial.