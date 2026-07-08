Con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural para las vacaciones de invierno, del 10 al 26 de julio se realizará la primera edición del Festival de Títeres en Vacaciones, un encuentro que reunirá a diez elencos provenientes de siete localidades argentinas y de México en una programación pensada para niñas, niños y toda la familia. Las funciones se desarrollarán diariamente, desde las 16, en el Teatro El Arrimadero de Neuquén, con una variada propuesta de técnicas y estilos del teatro de títeres.

En una entrevista con "La noche cae, la radio se enciende", el programa que se emite por AM550, el maestro titiritero y gestor cultural Flavio González explicó que el festival nació del trabajo conjunto de artistas neuquinos que buscaban fortalecer la actividad y recuperar un espacio tradicional de las vacaciones de invierno.

El Teatro El Arrimadero será la sede de la primera edición de un encuentro que busca acercar el arte de los títeres a las familias durante el receso invernal.

Según relató, la iniciativa surgió a partir de la necesidad de afrontar el difícil contexto que atraviesa el sector cultural, pero también del deseo de volver a acercar el teatro de títeres a las familias, con una programación especialmente pensada para esta época del año.

El festival es organizado por un colectivo integrado por los grupos La Tramoya, Casiopea, Teatro Pim Pam Pum y la artista Julieta Tabusch, quienes convocaron a compañías de Neuquén, Centenario, Junín de los Andes, Bariloche, Mar del Plata, Córdoba y México. Cada elenco presentará espectáculos utilizando distintas técnicas, como títeres de guante, de varilla, de mano, teatro de sombras y objetos.

La programación incluirá obras como Pájara Pez, Cuentos de la Selva, Protocolo Constantinopla, Rojo, Juan Panadero, La vereda de Don Gato y Gaucho a la témpera, ofreciendo una amplia variedad de historias para públicos de todas las edades. Las funciones tendrán lugar en el Teatro El Arrimadero, ubicado en Misiones 234, en la ciudad de Neuquén. Las entradas anticipadas podrán adquirirse hasta el 9 de julio con un valor promocional de 15.000 pesos, mientras que durante los días del festival costarán 25.000 pesos.