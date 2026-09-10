La Municipalidad inauguró el parque temático de Mafalda con juegos infantiles de cara al 122° aniversario de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén inauguró este jueves un nuevo espacio recreativo en el barrio Confluencia Urbana y Rural, inspirado en Mafalda, el emblemático personaje creado por el dibujante y humorista gráfico Quino. El parque temático está ubicado en la intersección de las calles Paimún y Lamarque y se suma a las actividades previstas por el 122° aniversario de la ciudad de Neuquén.

La propuesta busca generar un nuevo punto de encuentro para las familias del sector, con juegos para distintas edades, espacios deportivos y sectores destinados al descanso. La obra forma parte del plan municipal que contempla la creación de 24 plazas durante este año en distintos barrios de la capital provincial.

Una nueva plaza temática para Confluencia

Durante la inauguración, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, destacó la inversión destinada al desarrollo de espacios públicos y señaló que estas obras tienen un impacto directo en las infancias. “Es una inversión muy importante que hace la Municipalidad de Neuquén en estos espacios públicos”, sostuvo la funcionaria.

La Plaza Mafalda fue inaugurada en el marco de las obras previstas por el Municipio para el 122° aniversario de la ciudad de Neuquén - Foto: Municipalidad de Neuquén

Por su parte, el intendente Mariano Gaido destacó la apertura a través de sus redes sociales y remarcó el objetivo de continuar generando espacios públicos de calidad en los barrios de la capital. “Una nueva plaza temática llega a Confluencia Urbana. Inauguramos la plaza Mafalda, un espacio renovado, accesible y seguro para que chicos, jóvenes y familias disfruten y se encuentren. Seguimos transformando cada barrio con más espacios públicos de calidad”, publicó el jefe comunal en X.

La plaza Mafalda es el segundo parque temático inaugurado dentro del programa de 24 espacios proyectados para este año. El primero estuvo dedicado a los bomberos y fue desarrollado junto a la Legislatura del Neuquén.

Juegos, deporte y espacios para las familias

El nuevo predio fue diseñado con una estética colorida vinculada al universo de Mafalda. Uno de los principales atractivos es un mangrullo de seis metros de altura, acompañado por grandes cubos interactivos.

El sector de juegos está destinado a niños desde sus primeros pasos hasta los 12 años e incorpora toboganes y conos giratorios, conocidos como spinners. Todo el espacio cuenta con una superficie de piso de caucho antigolpes, pensada para brindar mayor seguridad durante el uso de los juegos.

A pedido de los vecinos, la Plaza Mafalda combina espacios de juegos con sectores para la práctica de fútbol y voley - Foto: Municipalidad de Neuquén

Además, se instalaron mesas y bancos para acompañantes y familias, mientras que se realizaron trabajos de mejoramiento del sistema de riego y de la iluminación LED del predio.

Uno de los aspectos que se mantuvo durante la intervención fue el sector deportivo. A pedido de los propios residentes, la Municipalidad conservó el arco de fútbol y el espacio destinado a la práctica de vóley.

De esta manera, la renovación incorporó nueva infraestructura sin eliminar los usos que los vecinos ya le daban al lugar.

Un espacio de encuentro para los vecinos de Neuquén

Rueda Cáceres puso el foco en el impacto social que tienen este tipo de intervenciones a escala barrial y destacó el valor del juego y del encuentro comunitario.

“Estos parques temáticos vuelven a poner en atención lo que es el juego, lo que es la integración, lo que es la sociabilización y lo que es encontrarse con los vecinos de nuestro barrio”, expresó.

La iniciativa se inscribe en un proceso de transformación urbana que busca sumar espacios verdes y recreativos en distintos sectores de Neuquén capital. En una ciudad que mantiene un fuerte crecimiento demográfico y territorial, las plazas barriales funcionan como lugares de encuentro próximos a los hogares y complementan obras de mayor escala.

En ese esquema, el Municipio vincula el desarrollo de estos espacios con otros proyectos de infraestructura urbana, entre ellos la Gran Avenida, con el objetivo de avanzar en una mayor integración del territorio capitalino.

Qué pueden encontrar los vecinos en la plaza Mafalda

El nuevo espacio recreativo de Paimún y Lamarque cuenta con:

Juegos infantiles para niños desde los primeros pasos hasta los 12 años.

Mangrullo de seis metros de altura.

Toboganes y spinners.

Cubos interactivos.

Piso de caucho antigolpes.

Mesas y bancos.

Iluminación LED.

Sistema de riego mejorado.

Arco de fútbol.

Sector para la práctica de vóley.

La inauguración suma así una nueva alternativa recreativa para las familias de Confluencia Urbana y Rural, en el marco de las actividades por los 122 años de la capital neuquina.