Las versiones sobre diferencias económicas con Tini Stoessel dejaron a Alejandro Stoessel en el centro de una nueva polémica, esta vez relacionada con la suspensión del recital en Miami. En Puro Show, cuestionaron que padre e hija no llegaron a un acuerdo y sumaron el dato de una supuesta salida del productor en Puerto Madero. Con esto sobre la mesa y la polémica en crecimiento, es apuntado como posible responsable.

El concierto de Tini Stoessel en el Kaseya Center se había cancelado unos 30 minutos antes del inicio. La cantante responsabilizó a Ake Music Productions, cuyo dueño, Aquiles Ernesto Sojo, es socio de su padre. Sobre ese trasfondo, Pochi planteó su interpretación: “para mí, por detrás de todo esto hay una negociación por plata y por todo esto que están ahí en un tire y afloje”.

Pampito describió el apoyo de los seguidores a la artista: “Si leés las redes, obviamente, la fans no la dejan de querer. Obvio que están todos más con la teoría que tiró Pochi de que le están boicoteando el show a Tini que con otra teoría. Los fans la siguen apoyando”. En la charla también se mencionó que algunos evaluaban reunirse frente a la vivienda del productor.

Esa posible juntada provocó una broma de Angie Balbiani: “Deciles que lleven casco por si tiran piedras”. Fernanda Iglesias intervino con otro comentario sobre Alejandro Stoessel: “que lo busquen mejor por los boliches de Puerto Madero a Stoessel”. Matías Vázquez quiso saber a quién se refería: “¿Ahora? ¿Por qué? ¿Al padre?”.

Pampito le pidió que ampliara la información: “pero contá eso, contá más eso”. Nancy Duré recordó la preocupación por la salud del productor: “No era que estaba con un tema de salud que nos asustó a todos”. Iglesias respondió con una aclaración sobre el origen de su comentario: “vivito coleando, me dijeron”.

Vázquez retomó la referencia a los locales nocturnos: “Boliches de Puerto Madero hay pocos, hay tres boliches en Puerto Madero, eh”. Fue entonces cuando Iglesias precisó qué tipo de lugar le habían mencionado: “no, era en un restaurante, un bar de tragos. Estaba tomando unos tragos y, bueno…”.

Pochi volvió al reclamo por el acuerdo: “A mí me parece tremendo que el padre no dé el brazo a torcer y no pueda llegar a un acuerdo con la hija. Me parece tremendo”. Los dichos sobre Alejandro Stoessel expusieron sospechas por el supuesto conflicto con Tini Stoessel. Aunque ninguno de esos comentarios demostró que el productor hubiera causado la cancelación del show, ya que el vínculo con la productora que organizó el evento parece no ser suficiente.