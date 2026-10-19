A seis meses de la muerte de Luis Brandoni, el recuerdo del reconocido actor sigue presente entre sus seres queridos. En esta fecha especial, Saula Benavente, su compañera durante los últimos 13 años de vida, abrió su álbum personal para recuperar momentos de una historia que construyeron lejos de la exposición pública y que hoy adquieren un significado todavía más profundo.

La productora publicó una serie de fotografías que recorren distintos capítulos de su vínculo y acompañó las imágenes con palabras que reflejaron su tristeza, pero también la gratitud por todo lo vivido. “Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, escribió al compartir su reflexión.

Entre las postales elegidas aparecen viajes, experiencias culturales y escenas cotidianas que dan cuenta de la intimidad que compartían. Lejos de centrarse únicamente en la ausencia, Benavente puso el foco en las vivencias que atesora y en los lazos que construyeron durante más de una década. “Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices. A sus pies la eternidad, Sr Beto”, expresó en el cierre de su mensaje.

Recuerdo de un amor imborrable

El homenaje también incluyó un objeto de enorme valor sentimental: una dedicatoria escrita a mano por Robert De Niro para Brandoni. El registro remite a la amistad que existió entre ambos y se convirtió en una de las piezas destacadas de la colección de recuerdos que Saula decidió compartir con sus seguidores.

La historia de amor entre Saula Benavente y Luis Brandoni comenzó en 2013, cuando coincidieron durante una reunión de trabajo. Aunque entre ellos había una diferencia de edad de 33 años, encontraron intereses en común y, con el paso del tiempo, aquella conexión profesional dio lugar a una relación sentimental que se extendió durante 13 años.

Recuerdo de un amor imborrable

Una de las particularidades de la pareja fue que nunca llegó a convivir. Cada uno mantuvo su propia vivienda: Brandoni vivía en Retiro, mientras que Benavente tenía su casa en Palermo. El actor explicaba con naturalidad esa decisión cuando le preguntaban por la dinámica de la relación: “Cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo porque evitamos el desgaste de la convivencia”.

Hoy, las fotografías y las palabras de Saula Benavente permiten reconstruir una historia marcada por la independencia, el compañerismo y los afectos compartidos. A seis meses de la partida de Luis Brandoni, el dolor por su ausencia convive con la posibilidad de volver a esos instantes que dejaron una huella imborrable en la vida de quienes lo amaron.