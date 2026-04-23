Arde Gran Hermano: quiénes son los nominados que corren peligro de quedar eliminados

Gran Hermano entró en una de esas semanas que pueden torcer el juego de golpe. La nueva gala dejó una placa numerosa, con participantes de mucho peso, y el dato que más inquieta dentro de la casa no pasa solo por la cantidad de nominados, sino por el tipo de votación que definirá la salida.

Con el voto negativo en marcha, el panorama se vuelve bastante más áspero para quienes quedaron expuestos. Esta vez no se trata de apoyar al favorito, sino de señalar a quién quieren ver afuera, un detalle que suele modificar por completo las estrategias y que muchas veces termina empujando a figuras fuertes a una definición incómoda.

En ese escenario, ya quedaron anotados Sol Abraham, Tamara Paganini, Franco Zunino, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo Carrera, Danelik Galazan, Yanina Zilli y Brian Sarmiento. La lista no pasó inadvertida porque mezcla nombres que vienen acumulando pantalla, discusiones, alianzas y desgaste, una combinación que puede volver imprevisible el resultado final.

La situación de Sol Abraham arrastraba un condimento previo, ya que su lugar en la placa no nació de la gala misma sino de una decisión anterior vinculada a su viaje para participar de La Casa de los Famosos. Tamara Paganini, en cambio, cayó por una jugada directa del líder, Manuel “Manu” Ibero, que la fulminó y la dejó en una posición delicada desde el arranque.

A partir de ahí, el resto terminó de conformar una placa amplia, incómoda y difícil de leer. No hay un único apuntado ni una salida cantada, y justamente ahí aparece lo más inquietante para el reality: cuando se amontonan perfiles fuertes, roces pendientes y jugadores con presencia, cualquier pequeño movimiento puede alterar el clima de la casa y también el humor del público.

Todavía falta un paso clave antes de que llegue la eliminación. Santiago del Moro adelantó que en los próximos días habrá modificaciones y algunos participantes podrían salir de la placa, algo que inevitablemente reordena las chances de todos. Hasta que eso ocurra, cada nombre sigue colgado de una cuerda floja y la lectura interna del juego permanece abierta.

Lo concreto es que Gran Hermano volvió a dejar una semana pesada, con demasiados frentes encendidos al mismo tiempo. Cuando la placa se llena de nombres fuertes y la votación es para sacar, el riesgo crece para todos, incluso para quienes parecían más firmes. Esta vez, la puerta de salida podría abrirse para alguien que nadie imaginaba tan pronto.