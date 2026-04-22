Durante la emisión del martes de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el ambiente dentro de la casa se tensó por un enfrentamiento entre Brian Sarmiento y Jennifer “Pincoya” Torres, que culminó con una sanción para el exfutbolista.

El conflicto comenzó cuando Sarmiento ingresó al confesionario y se dirigió directamente al público, señalando que Pincoya era responsable de provocar la escasez de alimentos en la casa. En ese momento, afirmó que merecía una fulminante, la expulsión directa del juego.

Posteriormente, en el salón principal, Pincoya continuó provocando a Sarmiento, lo que llevó a que él respondiera con dureza: “Obvio, más vale. Por faltar el respeto, a todos nos faltaste el respeto, a todo el pueblo argentino. Por eso te hago la fulminante, para que te vayas”.

Gran Hermano 2026: Brian Sarmiento sancionado por revelar voto y discutir con Pincoya

Esta declaración fue decisiva, ya que el Big Brother intervino para comunicar a los participantes que el voto de Sarmiento sería anulado por tratarse de un voto cantado, lo cual está prohibido en el programa. El mensaje fue claro: “Acabas de revelar tu voto, por tal motivo debo anularlo. Es un voto cantando antes de conformarse la placa”.

En cuanto a Pincoya, el Big le informó: “Bajas de placa”, lo que generó una reacción de alegría en la jugadora, quien respondió con una risa y un “Feliz”.

Este episodio dejó en evidencia la tensión dentro de la casa y las estrictas normas que regulan la dinámica del reality, donde revelar votos o actitudes provocativas pueden desencadenar sanciones inmediatas.