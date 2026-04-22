La reaparición pública de Ricardo Biasotti volvió a abrir una herida que en el entorno de Andrea del Boca daban por cerrada. Esta vez no fue solo por sus declaraciones, sino por la respuesta que generó del otro lado. Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, salió a hablar en LAM y no solo lo cuestionó con dureza, sino que además contó un episodio que sorprendió por completo: aseguró que el empresario habría intentado apartarlo de la defensa con una oferta de dinero.

Desde el comienzo, el letrado dejó claro que no había nada nuevo en las palabras de Ricardo Biasotti y que, para él, se trata de una historia agotada. "Que cuente lo que quiera, a nosotros no nos preocupa lo más mínimo, sabemos quién es y que ha hecho, para mí es una etapa terminada", sostuvo. Y agregó: "Él tendría que darse cuenta que esto no le suma en lo más mínimo".

Pero Juan Pablo Fioribello no se quedó en una desmentida ni en una respuesta defensiva. También puso el foco en lo que, según entiende, sigue siendo la cuenta pendiente más importante de esta historia. "No habló más del tema Biasotti, las pruebas no alcanzaron para la Justicia y punto, las cuentas las rendirá con su hija", afirmó. Después fue todavía más duro con el padre de Anna del Boca: "Me parece una persona despreciable, porque lo he sufrido en carne propia, pero las cuentas las tiene que saldar con su hija".

El momento más fuerte llegó cuando reveló la situación que, según contó, vivió mientras acompañaba a Andrea del Boca. "Intentó que yo me corra de al lado de Andrea con plata y frente a eso me metió una denuncia por supuestas amenazas", lanzó.

En paralelo, Anna del Boca también habló y se mostró cansada de volver una y otra vez al mismo punto. "Fíjense quién expone esta situación y a mí devuelta. Yo no le hablo a esta persona hace años, no me interesa emocionalmente ni económicamente. Estoy grande y vaya casualidad, el que utiliza este momento para seguir con este circo... en vez de dejarme en paz el supuesto papá del año".

Lejos de bajar el tono, añadió: "No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que me hizo sentir. No me voy a cansar de repetir que escuchen a las infancias. Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo. Me empiezan a psicopatear de todos lados para convencerme de que pida perdón, mi recomendación, llámense al silencio. Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme".

En esa misma charla, también marcó que hoy quiere salir de ese lugar y empezar a correrse de una historia que siente que la persigue desde hace demasiado tiempo. "Quiero empezar mi carrera y cerrar esta etapa. No quiero hablar más del tema y por eso a veces me escapo de los noteros. Esto no me define, no es mi vida", dijo, dejando expuesto el desgaste que le provoca que el conflicto vuelva cada vez que alguien decide reabrirlo.