Ángel de Brito pidió disculpas al aire después de que las pistas que dio en su programa vincularan a Leandro Paredes con la China Suárez. Pablo Carrozza, periodista que investiga a las barrabravas, atribuyó esas disculpas a una amenaza de La 12, la barra de Boca. Según su relato, una compañera del conductor recibió por teléfono una advertencia dirigida a él.

Pablo Carrozza contó qué le habrían dicho a esa colega: “¿Por qué pidió disculpas? Porque lo apretó la 12 a Angel de Brito. La 12 levantó un teléfono, la llamó a una compañera de Angel De Brito y le dijo ‘si no sale a pedir disculpas, si no sale a restractarse con la barbaridad que dijo, el problema no lo va a tener con Leandro Paredes, el problema lo va a tener con Boca y se va a encontrar con un hincha de Boca cada vez que salga a la calle’”.

Al disculparse, Ángel de Brito aclaró que nunca había mencionado al mediocampista con nombre y apellido. Pablo Carrozza interpretó así sus palabras: “¿Qué fue lo que dijo hoy? Pidió disculpas, y dice que él nunca habló de Paredes. Rápidamente como que tira el rumor a la basura porque se dio cuenta que se estaba metiendo en un quilombo. No va a poder cagar a trompadas a Angel De Brito por esto que pasó, porque después mañana Paredes no va a ser el infiel, va a ser el violento”.

El periodista también cuestionó que se diera por cierta una infidelidad de Leandro Paredes a partir de un enigmático. “¿Entonces cómo termina esto? El tipo pide disculpas, Paredes se tiene que callar la boca, se tiene que bancar la crítica despiadad de un montón de gente diciendo ‘Paredes es infiel’ porque lo dijo Angel de Brito, entonces ya está, está recontra confirmado porque lo dijo un tipo que hoy tiene que pedir disculpas no porque lo sintió sino porque se dio cuenta que había cruzado un límite”.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el supuesto romance

La versión surgió en A la Barbarossa (Telefe), donde Analía Franchín habló de un supuesto encuentro en París sin identificar al jugador. En Ángel Responde, Ángel de Brito sumó una pista: “El futbolista que estuvo con la japonesa tiene un apellido de algo que hay muchas veces en una casa, y sí, tiene ojos claros”. En el chat varios señalaron al volante de Boca y el conductor les dio la razón.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, desmintió el supuesto romance en un mensaje a Estefi Berardi para Bendita TV. El conductor, por su parte, centró su aclaración pública en las palabras que había usado durante el programa. La explicación que vinculó sus disculpas con un llamado de la barra corrió por cuenta de Pablo Carrozza.