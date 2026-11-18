La consulta de Estefi Berardi sobre la versión que relacionó a Leandro Paredes con la China Suárez recibió una respuesta de Camila Galante que luego se conoció en Bendita TV. La esposa del futbolista negó el supuesto encuentro en París y pidió que su aclaración tuviera difusión para frenar los comentarios sobre el tema.

El primer mensaje rechazó de plano la información que había circulado en televisión y en las redes. “Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme”, le escribió a la panelista. En el mismo intercambio, explicó cómo vive su marido la repercusión. “Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”, señaló.

Camila Galante también le hizo una solicitud concreta a Berardi para que la respuesta llegara al público de Bendita TV, el ciclo de El Nueve. “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, expresó. La intervención se produjo después de que el nombre del mediocampista apareciera en un enigmático y empezara a circular como el del supuesto involucrado.

El relato inicial había salido de A la Barbarossa. Allí, Analía Franchín habló de un presunto encuentro de la actriz con un futbolista casado durante 2021, cuando Mauro Icardi jugaba en el PSG. Según su relato, habría ocurrido en París, la noche en que Suárez tenía previsto encontrarse con el delantero. La panelista prefirió reservar la identidad del otro jugador por respeto a su familia.

Después, De Brito retomó esa versión en Ángel Responde, por Bondi Live, y describió a un argentino campeón del mundo que actualmente juega en el fútbol local. “Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa”, planteó. Los usuarios comenzaron a mencionar a Leandro Paredes a partir de esa pista.

El conductor dio por acertadas las respuestas del chat que señalaban al jugador de Boca Juniors. Esa identificación fue la que llevó a Berardi a consultar por la versión sobre Leandro Paredes. El mensaje que la panelista recibió de Camila Galante incluyó tanto su negativa como la explicación sobre el rechazo del futbolista a quedar expuesto en ese tipo de historias.