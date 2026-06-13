Después de una extensa internación que generó preocupación en el mundo de los medios, Chiche Gelblung recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa enfocada en su recuperación. El histórico conductor permaneció bajo cuidados intensivos en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir una descompensación que derivó en diferentes complicaciones de salud.

La noticia de su evolución positiva quedó reflejada este viernes 12 de junio con la difusión de una imagen que rápidamente se volvió viral. En la fotografía se puede ver a Chiche Gelblung sentado en una silla de ruedas mientras es acompañado por Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica, quien compartió el emotivo momento en sus redes sociales.

Junto a la postal, Facundo Pedrini expresó toda su alegría por la recuperación del periodista. “Lo lograste Chiche. Te amo para toda la vida”, escribió en una historia de Instagram, un mensaje que recibió numerosas reacciones de colegas, amigos y seguidores que siguieron de cerca el delicado proceso que atravesó el conductor.

La mejoría de Chiche

Más allá de las secuelas propias de una internación prolongada, quienes integran el círculo íntimo de Chiche Gelblung aseguran que mantiene intacto su espíritu. De hecho, revelaron que el periodista ya piensa en volver a trabajar y retomar sus compromisos profesionales cuanto antes. “No se soporta más sin trabajar”, comentaron allegados, reflejando su entusiasmo por regresar a la actividad.

El complicado episodio comenzó el pasado 18 de mayo, cuando una descompensación sufrida en su domicilio obligó a una rápida intervención médica. Tras ser trasladado al Mater Dei, los especialistas iniciaron una serie de estudios para determinar el origen de su cuadro y monitorear su evolución de manera constante.

Durante esos controles también salió a la luz un accidente doméstico ocurrido semanas antes. Según trascendió, Chiche Gelblung había sufrido una caída que le provocó importantes golpes en el rostro y un hematoma visible en uno de sus ojos. En aquel momento no le habría dado demasiada importancia a las lesiones.

La mejoría de Chiche

Con el paso de los días aparecieron nuevos desafíos médicos. El periodista contrajo un virus intrahospitalario y además presentó un cuadro de insuficiencia renal que obligó a los profesionales a reforzar los tratamientos y los controles clínicos para evitar mayores complicaciones.

Como consecuencia de esta situación, los médicos decidieron postergar una intervención quirúrgica prevista para tratar una obstrucción arterial relacionada con una trombosis detectada en uno de sus tobillos. Ahora, con el alta médica ya concretada, Chiche Gelblung afronta la recuperación desde su hogar, acompañado por sus seres queridos y con la mirada puesta en un regreso que espera concretar muy pronto.