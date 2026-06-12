Después de atravesar uno de los períodos más delicados de los últimos años, Chiche Gelblung finalmente recibió una buena noticia. El reconocido periodista y conductor obtuvo el alta médica este viernes, luego de permanecer cerca de un mes internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei. La decisión fue tomada por el equipo médico tras constatar una evolución favorable en su cuadro clínico.

La salud de Chiche Gelblung, de 82 años, había generado gran preocupación desde principios de mayo, cuando sufrió una fuerte descompensación que obligó a una nueva internación. Sin embargo, los problemas venían de algunas semanas antes, ya que en abril también había permanecido bajo observación médica durante varios días debido a distintas complicaciones.

En aquella oportunidad, el periodista fue atendido en el Sanatorio Los Arcos, donde los especialistas le colocaron dos stents en una de sus piernas. A pesar de las recomendaciones de los profesionales, Gelblung decidió retomar rápidamente su actividad laboral, demostrando una vez más el fuerte compromiso que mantiene con su profesión.

Gran noticia para Chiche

Desde el entorno del conductor aseguraron que los médicos insistieron en la necesidad de hacer reposo, aunque él optó por continuar trabajando. Esa actitud fue confirmada por el propio periodista, quien en distintas entrevistas sostuvo que se encontraba en buenas condiciones físicas y que no tenía intención de alejarse de sus obligaciones diarias.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, había explicado en aquel momento. Además, rechazó las versiones que hablaban de un infarto y remarcó: “No, si hubiera tenido un infarto, no estaría acá”. Sobre su regreso inmediato al trabajo, también fue categórico al señalar que seguiría activo a pesar de las recomendaciones médicas.

La situación volvió a complicarse apenas un mes después. Una caída en su domicilio le provocó una herida en la zona cercana al ojo izquierdo y derivó en una nueva internación. Según trascendió, ese accidente doméstico habría desencadenado otra descompensación que obligó a los especialistas a monitorearlo de manera permanente.

Gran noticia para Chiche

Durante las semanas posteriores, Chiche Gelblung permaneció bajo estricta observación. Incluso, hacia fines de mayo se conoció que había sido sometido a una intervención quirúrgica por una trombosis detectada en uno de sus tobillos. Aunque su evolución era positiva, los médicos mantuvieron la cautela hasta tener la certeza de que el cuadro estaba completamente estabilizado.

A pesar de las dificultades de salud, el histórico periodista nunca perdió contacto con la actualidad. Desde la clínica continuó siguiendo las noticias y participando de conversaciones vinculadas a temas de interés público. Ahora, con el alta médica confirmada, Chiche Gelblung inicia una nueva etapa de recuperación en su hogar, aunque todo indica que su pasión por el periodismo seguirá siendo tan fuerte como siempre.