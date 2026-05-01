El presente amoroso de Marcelo Tinelli volvió a ocupar el centro de la escena luego de semanas de especulación. Tras su historia intermitente con Milett Figueroa, el conductor sorprendió al dejar ver que ya dio vuelta la página y apostó nuevamente al amor con Rossana Almeyda.

La confirmación llegó de la manera más moderna: a través de sus redes sociales. Con una imagen sutil pero elocuente, Marcelo Tinelli compartió una postal de una cena elegante donde se veía una mano femenina y platos gourmet. El detalle clave fue el mensaje “Ro” acompañado por un corazón rojo, lo que dejó poco margen para dudas.

Detrás de este nuevo vínculo aparece el nombre de Rossana Almeyda, exmodelo argentina radicada en Miami y cercana a Carolina Pampita Ardohain. Días atrás, Pochi de Gossipeame ya había anticipado en televisión que el conductor estaba conociendo a una mujer con perfil bajo pero formación académica destacada.

Antes de esta confirmación, Marcelo Tinelli ya había dado algunas pistas. En una historia previa había mencionado a Rossana Almeyda mientras cocinaba para ella, para Federico Hoppe y para su hijo Lorenzo, lo que generó aún más sospechas sobre la relación.

Según trascendió, la pareja habría compartido una cena en un exclusivo restaurante de Barrio Parque, cerca de la residencia del conductor. Este encuentro habría sido el escenario de la imagen que terminó funcionando como “blanqueo” del romance.

Además, versiones indican que Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda ya habían sido vistos juntos en el recital de Ricky Martin, e incluso ella habría participado del cumpleaños de Lorenzo, el hijo que el conductor tuvo con Guillermina Valdés.

En medio de este contexto, quien no se quedó callada fue Moria Casán. Desde su programa, lanzó una crítica filosa al conductor por una entrevista pendiente. “Lo voy a llamar a este hombre. ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota”, disparó sin filtro.

Lejos de suavizar sus dichos, Moria Casán cerró con una frase que dejó tela para cortar: “Vos serás muy enigmático pero acá tenemos todo y lo vamos a sacar a la luz”. Mientras tanto, Marcelo Tinelli parece enfocado en su nueva historia, lejos del ruido mediático y más cerca del amor.