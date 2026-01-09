Rocío Igarzábal volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de una fuerte confesión sobre su pasado sentimental durante la época de Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil que marcó a toda una generación. La artista recordó una relación que vivió en aquellos años de furor y dejó en claro que, lejos de la imagen romántica que muchos tenían, fue una experiencia dolorosa y difícil de atravesar.

Durante una charla en El ejército de la mañana, el programa de Bondi Live, Rocío Igarzábal habló sin filtros cuando fue consultada por su noviazgo con Pablo Martínez, actor con quien compartió elenco y una intensa historia de amor alrededor de 2009. Hoy, con otra etapa personal y profesional, la cantante se animó a ponerle palabras a aquello que durante años prefirió callar.

“La verdad es que no tengo ni idea dónde está Pablo Martínez, no lo vi más”, lanzó Rochi, dejando en evidencia el corte total que existe entre ambos. La distancia no es solo geográfica o temporal, sino también emocional, ya que la actriz dejó claro que no conserva vínculo alguno con su ex pareja.

Lejos de idealizar el romance nacido al calor del éxito, Rocío Igarzábal fue contundente al definirlo: aseguró que no fue una de sus mejores relaciones y que la exposición constante del fenómeno Casi Ángeles terminó afectando seriamente la dinámica de la pareja. Para ella, la fama temprana jugó un rol clave en el deterioro del vínculo.

Sin vueltas, la artista profundizó y calificó esa historia como la más compleja que le tocó vivir a nivel emocional. Habló de celos, posesión y un clima enrarecido que la llevaba a sufrir más de lo que disfrutaba, aunque aclaró que nunca hubo situaciones de agresión física.

Según explicó, la relación se convirtió en una especie de “guerra implícita” de la que le costó mucho salir. Estuvieron juntos varios años y el quiebre definitivo llegó cuando terminó Casi Ángeles y se produjo un parate laboral antes de continuar con la banda, momento en el que decidió priorizarse y reconstruirse.

A pesar de todo, Rocío Igarzábal aclaró que no guarda rencor hacia Pablo Martínez y destacó su sensibilidad, su inteligencia y la complejidad de su mundo emocional. Reconoció que él también fue atravesado por la fama de una manera inesperada y no siempre positiva.

Hoy, la actriz vive una etapa muy distinta: está en pareja con Milton Cámara, padre de su hija Lupe, y se muestra enfocada en su bienestar personal. Desde ese lugar, su testimonio resonó fuerte y volvió a poner en debate el impacto de la exposición mediática en las relaciones nacidas bajo los flashes.