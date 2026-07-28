La primera edición de los Premios Pinti 2026 tuvo uno de sus instantes más emotivos con el homenaje dedicado a Luis Brandoni, una de las figuras más importantes de la escena artística argentina. La ceremonia, realizada en el majestuoso Teatro Colón, reunió a grandes referentes del espectáculo, quienes vivieron un momento cargado de emoción al recordar al inolvidable actor.

El tributo comenzó con una frase que quedó grabada en la memoria de quienes estaban presentes. "Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo", se escuchó decir a Luis Brandoni en un registro audiovisual que dio inicio al reconocimiento. La elección de esas palabras marcó el tono de un homenaje atravesado por la emoción y el respeto hacia una trayectoria que dejó una huella imborrable.

El reconocido artista falleció el pasado 20 de abril, a los 86 años, dejando un legado invaluable en el teatro, el cine y la televisión. Su extensa carrera estuvo marcada por personajes memorables y por una fuerte conexión con el público, que lo acompañó durante décadas en cada uno de sus proyectos.

A lo largo del video proyectado durante la gala, también se recuperó otra de sus declaraciones más recordadas. "Le debo al teatro el haber sido tan feliz, de poder disfrutar del público cada noche de mi vida", expresó Luis Brandoni, reflejando el profundo amor que sentía por el escenario y por una profesión que ejerció con enorme pasión.

Las imágenes repasaron distintos momentos de su carrera, desde interpretaciones que quedaron en la historia hasta entrevistas donde compartía su visión sobre el oficio de actor. El recorrido permitió revivir parte del camino de un artista que se convirtió en un referente para varias generaciones de colegas y espectadores.

La emoción fue creciendo entre los invitados que colmaron el Teatro Colón. Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas mientras observaban el material audiovisual, que sintetizó décadas de trabajo, compromiso y talento de Luis Brandoni dentro de la cultura argentina.

Luis Brandoni y un emotivo homenaje

Cuando el homenaje llegó a su final, la respuesta del auditorio fue inmediata. Un prolongado y cálido aplauso envolvió la sala, mientras todos los asistentes se pusieron de pie para despedir simbólicamente a uno de los actores más queridos y respetados del país.

De esta manera, la primera edición de los Premios Pinti 2026 quedó marcada por un reconocimiento que trascendió la entrega de galardones. El recuerdo de Luis Brandoni volvió a ocupar el centro de la escena en una noche donde el arte, la memoria y el cariño del público se unieron para rendir homenaje a una figura que permanecerá para siempre en la historia del espectáculo argentino.