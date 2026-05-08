La muerte de Luis Brandoni el pasado 20 de abril a los 86 años dejó una enorme conmoción en el ambiente artístico. El actor permaneció internado durante una semana luego de sufrir un accidente doméstico y finalmente falleció rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, en medio del duelo, comenzaron a circular versiones sobre una posible pelea familiar vinculada a la herencia.

Los rumores apuntaban directamente a las hijas del artista: Florencia Brandoni y Micaela Brandoni, fruto de su relación con Marta Bianchi, y también a Adriana, la hija mayor que tuvo en su juventud junto a Juana. Frente a esas especulaciones, quien decidió hablar públicamente fue Saula Benavente, viuda del actor, durante una entrevista en el programa Puro Show de El Trece.

La pareja de Luis Brandoni se mostró molesta por la información que comenzó a circular y negó de manera categórica cualquier tipo de enfrentamiento familiar. “Somos una familia en duelo todavía y todo reconocimiento sabemos que a Beto le hubiera gustado, él vivía para su trabajo y el público”, expresó durante el homenaje realizado en el Teatro Multitabaris.

Además, Saula Benavente destacó cómo fueron los últimos días del actor y remarcó que pudo despedirse de la manera que siempre soñó. “Estamos tristes pero creo que nos calmamos un poco al pensar que se fue como él quería: trabajando hasta el último momento y rodeado de sus seres queridos”, aseguró con emoción.

La viuda también hizo referencia al gran presente profesional que atravesaba Luis Brandoni antes de morir. “Se fue en la gloria, con un peliculón y una obra que el público acompañó. Entonces, ¿dónde firmo? Quiero lo mismo”, reflexionó, dejando en claro el orgullo que siente por la carrera y el legado artístico del actor.

Cuando fue consultada específicamente por el supuesto conflicto económico entre las hijas del artista, Saula Benavente fue contundente y no ocultó su enojo. “Es una pelot... total, ganas de hacer titulares. No hay nada que escarbar ahí”, disparó. Luego agregó que cualquier versión sobre disputas familiares responde “a miserias de otros”.

Saula Benavente recordó a Luis Brandoni

En medio de este clima de tristeza, también se volvió viral el emotivo mensaje que compartió Macarena Ripoll Brandoni, nieta del actor, a través de sus redes sociales. La joven publicó imágenes junto a su abuelo y escribió palabras cargadas de emoción: “Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé”.

La nieta de Luis Brandoni también recordó momentos íntimos vividos en familia y destacó el fuerte carácter que heredó del actor. “Quiero quedarme con lo lindo, con tu voz única y rebelde, con tu energía y pasión”, expresó. Finalmente, cerró su despedida imaginando un futuro reencuentro familiar “en la casa Las Chingolas”, en uno de los fragmentos más conmovedores de su carta.