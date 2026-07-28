El Teatro Colón recibió el lunes 27 de julio la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las principales figuras y producciones de la escena porteña. Agustín “Soy Rada” Aristarán fue el maestro de ceremonias, mientras que Sofía Kotler y Florencia Ferrero condujeron la alfombra roja.

Durante la gala se entregaron 19 galardones a artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos de espectáculos estrenados en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026. A continuación, la lista completa de ganadores.

Todos los ganadores de la primera edición de los Premios Pinti:

Mejor comedia



Una navidad de mierda.

Mejor drama o comedia dramática



Las hijas.

Mejor musical



Charlie y la fábrica de chocolate.

Mejor unipersonal, espectáculo de humor, standup o formato alternativo



Suavecita (protagonizada por Camila Peralta).

Mejor obra de autoría nacional



Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Mejor actriz de comedia



Verónica Llinás (Una navidad de mierda).

Mejor actor de comedia



Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín).

Mejor actriz de drama o comedia dramática



Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria).

Mejor actor de drama o comedia dramática



Roberto Peloni (El brote).

Mejor actriz en musical



Alejandra Radano (Company).

Mejor actor en musical



Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate).

Mejor actriz de reparto



Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín).

Mejor actor de reparto



Mariano Saborido (Lo que el río hace).

Mejor Dirección



Ariel del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la Fábrica de Chocolate).

Mejor coreografía



Vanesa García Millán (Hairspray).

Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual



Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín).

Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje



Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray.

Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original



Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky.

Mejor producción



Preludio y RGB Entertainment (Rocky).

Favorito del público, Premio Pinti (voto del público)



Annie.