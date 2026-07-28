El Teatro Colón recibió el lunes 27 de julio la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para reconocer a las principales figuras y producciones de la escena porteña. Agustín “Soy Rada” Aristarán fue el maestro de ceremonias, mientras que Sofía Kotler y Florencia Ferrero condujeron la alfombra roja.
Durante la gala se entregaron 19 galardones a artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos de espectáculos estrenados en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026. A continuación, la lista completa de ganadores.
Todos los ganadores de la primera edición de los Premios Pinti:
Mejor comedia
Una navidad de mierda.
Mejor drama o comedia dramática
Las hijas.
Mejor musical
Charlie y la fábrica de chocolate.
Mejor unipersonal, espectáculo de humor, standup o formato alternativo
Suavecita (protagonizada por Camila Peralta).
Mejor obra de autoría nacional
Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.
Mejor actriz de comedia
Verónica Llinás (Una navidad de mierda).
Mejor actor de comedia
Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín).
Mejor actriz de drama o comedia dramática
Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria).
Mejor actor de drama o comedia dramática
Roberto Peloni (El brote).
Mejor actriz en musical
Alejandra Radano (Company).
Mejor actor en musical
Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate).
Mejor actriz de reparto
Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín).
Mejor actor de reparto
Mariano Saborido (Lo que el río hace).
Mejor Dirección
Ariel del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la Fábrica de Chocolate).
Mejor coreografía
Vanesa García Millán (Hairspray).
Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín).
Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray.
Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky.
Mejor producción
Preludio y RGB Entertainment (Rocky).
Favorito del público, Premio Pinti (voto del público)
Annie.