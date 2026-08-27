Rubén Rada, uno de los máximos referentes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años después de atravesar un delicado cuadro de salud. La noticia generó una enorme conmoción en Uruguay y rápidamente las muestras de cariño hacia el reconocido artista se multiplicaron.

El músico permanecía internado desde hacía aproximadamente un mes debido a una neumonía bilateral que presentó complicaciones y terminó agravándose en las últimas horas. Su familia fue la encargada de comunicar el fallecimiento a través de las redes sociales, donde también agradeció las muestras de afecto recibidas durante los días de internación.

“Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia de Rubén Rada en el mensaje con el que confirmó su muerte. Las palabras estuvieron acompañadas por un agradecimiento a quienes siguieron de cerca la evolución del músico y enviaron mensajes de apoyo.

La despedida, sin embargo, estuvo lejos de ser silenciosa. Luego de conocerse la muerte del artista, una multitud se reunió en distintos puntos de Montevideo para homenajearlo y acompañar su último adiós. El candombe, género que atravesó buena parte de su extensa trayectoria, fue el gran protagonista de una jornada cargada de emoción.

Las imágenes fueron compartidas en Arriba Argentinos, donde mostraron la multitudinaria convocatoria que se produjo en las calles uruguayas. “Esto fue anoche en Montevideo. La despedida masiva de su gente, en persona. Además de las redes sociales, donde innumerables artistas dejaron su mensaje”, relató May Martorelli mientras se emitían las imágenes.

Durante el informe también se confirmó que el velatorio tendría lugar este jueves en la Legislatura de Montevideo, un espacio elegido para que familiares, amigos, colegas y admiradores pudieran acercarse a despedir a una de las personalidades más queridas de la cultura uruguaya.

Al repasar su carrera, May Martorelli resaltó la enorme dimensión de la trayectoria de Rada, quien estuvo más de seis décadas ligado a la música y publicó alrededor de 30 álbumes. Además, recordó un detalle especialmente significativo: “Él hasta dejó una canción de cómo quería que lo despidieran, con alegría, con el candombe que llevaba en la sangre”.

Así, las calles de Montevideo se convirtieron en el escenario de un homenaje multitudinario para Rubén Rada, marcado por la música, el candombe y el cariño de varias generaciones. El impactante video de la despedida reflejó la dimensión popular de un artista que dejó una huella profunda en la cultura uruguaya y cuya partida provocó una conmoción que trascendió las fronteras.