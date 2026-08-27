Tras 25 años de su primera versión, Popstars volvió a Telefe con la misión de encontrar a las nuevas voces de la música argentina. En su tercera emisión, el programa sumó una presencia inesperada que elevó todavía más la vara: Miranda! se incorporó al proceso de selección y tuvo un rol activo junto a las participantes.

La llegada de Ale Sergi y Juliana Gattas generó una inmediata reacción entre las jóvenes que aguardaban su turno para audicionar. También Nicolás Vázquez, conductor del ciclo, aprovechó la presencia del dúo para improvisar una dinámica diferente y reunirlos con las concursantes que se encontraban en plena espera.

Antes de comenzar con la música, ambos integrantes de Miranda! llamaron la atención con sus particulares estilos. Ale Sergi optó por una combinación informal de camisa cuadrillé, corbata y campera en tonos oscuros, mientras que Juliana Gattas se mostró con un elegante traje negro de blazer entallado y pantalón recto.

Luego, Vázquez propuso dividir a las participantes en dos grupos y ubicó a Sergi y Gattas en el centro. “Se me ocurrió así rápido, no me maten. Porque no quiero que canten ustedes, sino que canten ellas”, explicó el conductor antes de poner en marcha la inesperada actividad.

La propuesta rápidamente tomó forma y cada grupo interpretó un tema diferente del repertorio de Miranda!. Mientras unas participantes cantaron “Tu Misterioso Alguien”, otras se animaron con “Mentía”, dos canciones reconocidas dentro de la trayectoria del dúo pop argentino.

Durante la interpretación, Ale Sergi ayudó a las jóvenes a encontrar la armonía y sostener la afinación, mientras que Juliana Gattas hizo lo propio con el otro grupo. Las voces comenzaron a combinarse y el resultado terminó sorprendiendo incluso a los propios artistas, que observaron con atención el desempeño de las aspirantes.

Miranda! pasó por Popstars

Más tarde, ya en el estudio Arenas de La Boca, Nicolás Vázquez presentó formalmente a los músicos y destacó su presencia ante las concursantes. “¿Son conscientes de que tenemos un jurado aún más de lujo porque tenemos a Miranda!?”, expresó el conductor, anticipando el momento central de la emisión.

Finalmente, Ale Sergi y Juliana Gattas ocuparon un lugar en la mesa junto a Ángela Torres, Nicki Nicole y Charly García para participar de la evaluación de las aspirantes que buscaban avanzar. En total, 257 participantes consiguieron superar la primera etapa realizada en el Estadio Mary Terán de Weiss y continúan en carrera por un lugar en la nueva generación de Popstars.