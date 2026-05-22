La China Suárez y Mauro Icardi continúan disfrutando de unos días de descanso en Japón, uno de los destinos que la actriz deseaba conocer desde hace años. Luego de la consagración de Galatasaray en Turquía, el futbolista aprovechó el receso deportivo para emprender el viaje junto a su pareja y compartir distintas postales de la experiencia.

Hace tiempo, la actriz había contado públicamente que conocer Japón era uno de sus grandes sueños pendientes. En una entrevista con el periodista Gustavo Méndez, reconoció: “Japón es uno de mis sueños, nunca fui”. Sin embargo, también recordó que en otra oportunidad había estado muy cerca de concretarlo, aunque un problema familiar cambió todos los planes.

Según reveló en aquel momento, tenía organizado un viaje junto a Marley, además de sus hijos y otros integrantes de su familia. “Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes”, explicó la actriz. Pero finalmente debió suspenderlo porque su hija Magnolia quedó internada pocos días antes de la partida.

Finalmente, quien terminó cumpliendo ese deseo fue Mauro Icardi, que decidió sorprenderla con este viaje por tierras asiáticas. Desde su llegada, ambos fueron compartiendo distintas imágenes de paseos, recorridas y actividades típicas del país, despertando una enorme repercusión en redes sociales.

Sin embargo, una salida en particular fue la que más comentarios generó. La pareja fue grabada por turistas argentinos mientras visitaban un conocido café temático llamado Mipig, un local japonés donde las personas pueden merendar rodeadas de pequeños cerdos que circulan libremente por el espacio.

El video rápidamente comenzó a viralizarse y provocó todo tipo de reacciones. En la grabación incluso se escucha a una mujer cuestionando el lugar: “Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad”, comentó mientras enfocaba a la China Suárez y Mauro Icardi sentados dentro del establecimiento.

La divertida cita entre la China Suárez y Mauro Icardi

Las críticas no tardaron en multiplicarse, especialmente porque muchos usuarios recordaron que la actriz aseguró en varias oportunidades ser vegetariana. “¿La China Suárez no era vegetariana? Porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que la gente los toque”, escribió una usuaria, mensaje que se replicó entre cientos de comentarios similares.

Como suele ocurrir con cada aparición pública de la pareja, las redes sociales volvieron a dividirse entre quienes defendieron el viaje y quienes cuestionaron la actividad elegida. Mientras tanto, Mauro Icardi y la China Suárez continúan recorriendo Japón y compartiendo parte de unas vacaciones que, incluso a miles de kilómetros, siguen generando repercusión.