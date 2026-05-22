El repechaje cambió el pulso de Gran Hermano y dejó una consecuencia inmediata dentro de la casa. Con los nuevos ingresos ya instalados y varios vínculos en plena tensión, la gala de nominación terminó de ordenar un escenario mucho más incómodo para los jugadores.

La definición llegó después de días movidos, marcados por estrategias nuevas, alianzas que empezaron a tambalear y participantes que todavía intentan acomodarse al impacto de los regresos. En ese clima, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar quiénes quedaron expuestos al voto del público.

“Y la placa queda de esta manera. Aquí están”, anunció el conductor antes de revelar los nombres que tendrán que enfrentar una de las instancias más delicadas del juego. La lista quedó integrada por Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Pietro, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar.

El detalle que más ruido generó no fue solamente la cantidad de nominados, sino la modalidad de la placa. Esta vez, el voto será negativo, lo que significa que el público elegirá a quién quiere eliminar y no a quién desea salvar, un cambio que puede alterar por completo las especulaciones internas.

Santiago del Moro remarcó ese punto apenas terminó de comunicar la nómina y dejó una advertencia directa para los jugadores y para los fanáticos del ciclo. “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, señaló, marcando que cualquier error de lectura puede costar caro.

Dentro de la casa, el escenario promete abrir nuevas disputas. Los participantes que ingresaron recientemente modificaron conversaciones, afinidades y estrategias, mientras que los jugadores que ya venían compitiendo intentan medir cómo impacta esta nueva etapa en la convivencia y en la mirada de la gente.

Con esta placa, Gran Hermano entra en una fase mucho más sensible. Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Pietro, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar quedaron en riesgo en una semana atravesada por movimientos fuertes, donde la salida de uno de ellos puede terminar de reacomodar el mapa del juego.