Julieta Prandi y Emanuel Ortega finalmente pasaron por el Registro Civil este martes 15 de septiembre para formalizar su relación, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro. La pareja eligió mantener el casamiento lejos de los flashes y preservar la celebración junto a su círculo más cercano.

El vínculo entre la modelo y el cantante comenzó durante la pandemia, en 2020, y con el paso de los años se consolidó hasta convertirse en una relación estable. Durante este tiempo, Emanuel Ortega acompañó a Julieta Prandi en distintas etapas de su vida, especialmente durante el proceso judicial que atravesó contra su exmarido, Claudio Contardi.

La situación judicial representó uno de los períodos más complejos para la modelo. Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, y Emanuel Ortega estuvo cerca de Prandi durante ese difícil proceso.

Con el tiempo, la pareja también logró ensamblar sus respectivas familias. Emanuel Ortega, además, es padre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con Ana Paula Dutil. Tanto los hijos como el entorno familiar acompañaron la decisión de dar este nuevo paso y estuvieron presentes durante la jornada especial.

Después de pasar por el Registro Civil de San Isidro, los recién casados compartieron un almuerzo con sus familiares y amigos en Malloy’s, reconocido restaurante de la zona. La celebración mantuvo el perfil bajo que ambos habían elegido para uno de los momentos más importantes de su historia.

La noticia del casamiento había comenzado a circular horas antes a partir de una primicia de LAM. Ángel de Brito contó que Julieta Prandi y Emanuel Ortega habían hecho todo lo posible para mantener la ceremonia en secreto, a tal punto que algunas personas de su entorno se enteraron de la boda a través de los medios.

¡Dieron el sí!

Más tarde, la información fue confirmada también en Intrusos, donde Marcela Tauro aportó un dato que reflejó el nivel de hermetismo que manejó la pareja. "Ella se pidió el día en la radio pero nadie sabía el motivo. Fernando Burlando, abogado de Julieta, tampoco estaba al tanto", aseguró la periodista.

Así, después de más de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron formalizar su amor con una celebración pequeña, rodeados de las personas más importantes para ambos. Sin grandes anuncios previos ni una exposición mediática, la pareja concretó finalmente el casamiento que había decidido guardar bajo siete llaves.