Los rumores sobre una supuesta separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomaron fuerza luego de que Pilar Smith asegurara en LAM que la pareja había puesto fin a su relación. Sin embargo, la actriz salió rápidamente a desmentir esa información y expresó su enojo por tener que responder una vez más a versiones que, según afirmó, no tienen ningún sustento.

Durante una entrevista con Los Profesionales con Flor, Julieta Prandi explicó cómo se enteró de la noticia que comenzó a circular. “Estábamos cenando en casa y me empezó a estallar el teléfono”, contó, sorprendida por la repercusión que generó la versión sobre una crisis con Emanuel Ortega.

La conductora aseguró que la información la tomó completamente desprevenida y no ocultó su fastidio. “Me lo tomo con sorpresa. Me cae como cualquier mentira o noticia…”, expresó, dejando en claro que la supuesta ruptura nunca existió y que la relación continúa con normalidad.

En ese contexto, Julieta Prandi recordó que no es la primera vez que debe salir a desmentir versiones falsas. Incluso comparó esta situación con otro episodio reciente que también la incomodó. “La otra vez vinieron a preguntarme si yo le había hecho una denuncia a Guillermo Francella y yo no había hecho nada”, recordó, cuestionando la falta de verificación antes de difundir determinados rumores.

La actriz también manifestó su cansancio por las consecuencias que generan este tipo de informaciones. “Me molesta y me molesta dar explicaciones”, afirmó, señalando que muchas veces termina enfrentando guardias periodísticas por versiones que podrían haberse chequeado previamente.

¿Qué dijo Julieta Prandi sobre su supuesta separación?

Consultada sobre algunos movimientos en sus redes sociales, donde también habían surgido especulaciones, Julieta Prandi dejó en claro que no piensa seguir alimentando ese tipo de debates. “No tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. Hasta acá. Es el límite, me parece. A quién sigo o no… Es un montón”, respondió con evidente molestia.

Para cerrar definitivamente la polémica, la modelo también negó cualquier acercamiento con Guido Sardelli, integrante de Airbag, y volvió a ratificar que su relación con Emanuel Ortega atraviesa un buen momento. “Vivo con Emanuel y me acaba de traer a la radio”, concluyó, dando por terminadas las especulaciones sobre una supuesta separación.