Llegó el día más esperado para los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada. Después de varias semanas de competencia, el reality de Telefe tendrá este miércoles 16 de septiembre su gran definición, con Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos como las dos finalistas que todavía permanecen en carrera.

La última eliminación se produjo este martes y tuvo como protagonista a Charlotte Caniggia, quien quedó fuera de competencia y se despidió del sueño de consagrarse campeona. De esta manera, el reality quedó reducido a un mano a mano entre Sol Abraham y Yipio, que ahora dependen exclusivamente del voto del público para definir quién levantará el trofeo.

La definición será transmitida esta noche por Telefe, con Santiago del Moro al frente de una gala que promete ser una de las más importantes de esta edición. Después de atravesar el aislamiento, las estrategias, las nominaciones y las diferentes pruebas, las dos participantes llegaron al tramo final con la posibilidad de convertirse en la nueva campeona.

Se viene la Gran Final de Gran Hermano

En las últimas horas dentro de la casa, tanto Sol como Yipio comenzaron a vivir las emociones propias de una final. La tucumana había agradecido el acompañamiento que recibió durante el certamen, mientras que Yipio logró avanzar hasta esta instancia después de imponerse en el duelo que terminó dejando afuera a Luana Fernández.

La salida de Luana Fernández había dejado una definición inédita, con tres mujeres llegando a la última etapa del programa. La participante, antes de abandonar la casa, había expresado: “Que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi”. Con la eliminación posterior de Charlotte Caniggia, finalmente quedaron definidas las dos candidatas al título.

El desenlace también tendrá un condimento histórico para Gran Hermano Argentina, ya que una mujer volverá a quedarse con el máximo premio del reality. La última campeona había sido Marianela Mirra, quien se consagró en 2007, mientras que Viviana Colmenero fue la primera mujer en ganar el programa durante la edición 2002/03.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada se llevará un premio de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. La subcampeona recibirá una casa y 20 millones de pesos, mientras que quien termine en el tercer puesto obtendrá 10 millones de pesos. Los premios serán entregados durante la emisión especial posterior.

El cierre definitivo de esta edición llegará este jueves 17 de septiembre con la Noche de Campeonas, según anunció Santiago del Moro. Allí se realizará la entrega de los premios y habrá reconocimientos especiales para otros participantes. Antes de eso, toda la atención estará puesta en la gran final de esta noche, cuando Sol Abraham y Yipio conozcan cuál de las dos fue elegida por el público como la nueva campeona de Gran Hermano.