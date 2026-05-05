La llegada de Joe Jonas a la Argentina ya se siente en cada rincón de Buenos Aires, y en las últimas horas sumó una postal inesperada. El cantante fue visto caminando por Palermo junto a su novia, Tatiana Gabriela, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

A pocos días de los recitales de los Jonas Brothers, el artista aprovechó el tiempo libre para recorrer uno de los barrios más populares de la ciudad. Lejos del escenario, el músico mostró una faceta distendida y relajada, disfrutando del paseo como un turista más.

Con un estilo informal, Joe Jonas eligió una campera roja, gorra y lentes de sol para pasar desapercibido, aunque no lo logró del todo. A su lado, Tatiana Gabriela optó por un look sporty, combinando calzas negras con una campera de cuero que no pasó inadvertida.

Las imágenes que circularon en redes reflejan a la pareja caminando tranquila, conversando y compartiendo momentos cotidianos. Incluso, se los vio acompañados por su equipo de seguridad, en medio de la curiosidad de quienes los reconocieron.

El furor por los Jonas Brothers crece a medida que se acercan los shows en el Movistar Arena, programados para el 5 y 6 de mayo. Las funciones, que comenzarán cerca de las 21 horas, prometen un repaso completo por la carrera del grupo.

En el marco de su gira aniversario, el trío integrado por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas traerá un espectáculo cargado de nostalgia. El repertorio incluirá clásicos como “Sucker”, “Year 3000” y “Burnin’ Up”, además de sus canciones más recientes.

El regreso de la banda genera una fuerte expectativa entre los seguidores argentinos, que agotaron las entradas en tiempo récord. Este reencuentro marca un nuevo capítulo en la relación del grupo con el público local, que siempre respondió con entusiasmo.

Mientras tanto, la caminata de Joe Jonas por Palermo suma un detalle más al fenómeno que generan. No solo brillan sobre el escenario: también logran captar la atención en cada aparición pública, reafirmando su impacto dentro y fuera de la música.