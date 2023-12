Jonas Brothers en Argentina: conocé cuándo y dónde comprar entradas

Los Jonas Brothers regresarán para encontrarse con sus fanáticos locales el 25 de abril de 2024 en el estadio Movistar Arena, marcando así su retorno a Argentina después de una década desde su última visita.

Nick, Joe y Kevin Jonas regresan con material nuevo y la oportunidad de revivir sus clásicos en el marco de su gira mundial "The Tour: Five Albums. One Night", la cual abarcó todo Estados Unidos a lo largo de este año.

La última visita de los Jonas Brothers a Argentina fue en 2013, donde ofrecieron dos espectáculos, uno en Ferro Carril Oeste y otro en el Parque Sarmiento de Córdoba. Años antes, durante el auge de los artistas de Disney, habían agotado entradas en el estadio de River Plate y contaban con su propio programa televisivo.

Jonas Brothers en Argentina: cuándo comprar entradas

Este jueves 14 de diciembre se iniciará una preventa exclusiva para clientes Santander American Express, a partir de las 10 por 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

Las entradas estarán a la venta para el público en general el viernes 15 de diciembre a las 10 a. m. Podés aprovechar hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.