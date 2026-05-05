La muerte de Luis Brandoni, ocurrida el 20 de abril a los 86 años tras complicaciones de salud derivadas de un accidente doméstico, dejó una profunda huella en el mundo artístico. Sin embargo, a días de su despedida, un mensaje en redes sociales volvió a sacudir su historia personal.

Quien rompió el silencio fue Patu Leonardi, nieta del actor, que compartió un conmovedor posteo en Instagram acompañado por una imagen de Luis Brandoni en su juventud. Bajo el título “Lo que no fue”, la joven abrió su corazón y sorprendió con un relato cargado de emociones.

En su texto, Patu Leonardi recordó el momento en que se enteró del fallecimiento: “El domingo a la hora de la siesta me llamó mi papá. Al parecer te estabas yendo”. Y agregó una frase que la marcó profundamente, dicha por un niño de la familia: “Muy buen actor y tan conocido pero poco conocido en nuestra familia ma”.

La publicación avanzó hacia un terreno aún más íntimo cuando hizo referencia directa a su madre, Adriana, la hija que Luis Brandoni tuvo en su adolescencia junto a Juana. “Mi mamá, tu hija, tu primogénita”, escribió, visibilizando un vínculo poco difundido.

Con crudeza, Patu Leonardi se preguntó: “¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve”. Y dejó entrever una historia atravesada por la distancia emocional: “Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano”.

En otro fragmento, expresó su necesidad de dar su versión: “Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato”. Sus palabras dejaron en evidencia un dolor acumulado y una mirada distinta sobre la figura pública del actor.

Mientras tanto, muchos recordaron que Luis Brandoni formó una familia junto a Marta Bianchi, con quien estuvo 38 años y tuvo a Florencia y Micaela. Sin embargo, su paternidad temprana con Adriana siempre fue un capítulo más reservado.

En una entrevista con Érica Fontana para Telefe, el propio Luis Brandoni había reconocido: “Fui papá a los diecisiete años” y calificó esa etapa como “un problema muy serio, muy grave”. Años después, aseguró haber logrado recomponer el vínculo con Adriana, dejando una historia compleja que hoy vuelve a salir a la luz.