El casamiento de Rocío Hazán y Damián Aramendi se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, con una fiesta que reunió a figuras del espectáculo y desbordó elegancia. La hija de Lucía Galán vivió una jornada cargada de emoción junto a sus seres queridos.

Días antes del gran festejo, la pareja había pasado por el Registro Civil para dar el primer paso formal. Sin embargo, el verdadero despliegue llegó con la celebración en Astilleros Milberg, donde todo estuvo pensado para una noche inolvidable.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Rocío Hazán ingresó a la ceremonia del brazo de su padre, Alberto Hazán. La escena conmovió a los invitados y marcó el tono de una velada atravesada por los vínculos familiares y el amor.

Luego del esperado “sí”, la fiesta tomó protagonismo con clásicos de toda boda: vals, brindis y pista de baile a pleno. El cierre musical estuvo a cargo de Los Totoras, quienes animaron la noche con un show en vivo que hizo bailar a todos.

En cuanto al look, la novia apostó por un estilo sofisticado. Primero lució un vestido de líneas elegantes con corset y mangas largas, y más tarde sorprendió con un segundo cambio que mantuvo el aire romántico.

La lista de invitados incluyó nombres como Ángel de Brito, Verónica Lozano, Marcelo Polino, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y Marcela Morelo, entre otros. También estuvo presente Joaquín Galán, quien acompañó muy de cerca a su sobrina.

La historia de amor entre Rocío Hazán y Damián Aramendi tiene un origen particular: se conocieron cuando él trabajaba como road manager de Pimpinela. El romance comenzó en secreto durante un viaje a Las Vegas.

Con el tiempo, la relación salió a la luz y fue Lucía Galán quien recordó la situación con humor: “Era nuestro road mánager, o sea que me quedé sin hija y sin mánager. Se conocieron trabajando y empezaron a salir en secreto ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno lo sabíamos, pero lo sabíamos hace un montón. Cuando lo oficializaron, les dijimos chicos relájense”.