Lucía Galán confesó cómo fue su romance con Maradona: “Éramos muy…”

En la última emisión de La noche de Mirtha, Lucía Galán protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. La cantante, integrante del dúo Pimpinela, se encontró con una pregunta directa y sin anestesia sobre un capítulo de su vida que rara vez menciona: su romance con Diego Maradona. Aunque al principio intentó esquivar la respuesta con humor, terminó abriendo una pequeña ventana a esos recuerdos.

Con una sonrisa pícara, Lucía Galán bromeó diciendo: “¡Vamos a un corte!” para ganar tiempo. Sin embargo, la insistencia de la conductora la llevó a sincerarse. “Fue una época linda, éramos los dos muy jóvenes”, admitió, con un tono que combinaba nostalgia y afecto. Agregó que compartieron momentos importantes y que, pese a la brevedad de la relación, Diego Maradona fue “alguien especial” en su vida.

Durante la charla también se tocó un asunto más delicado: su ausencia en el velatorio de Diego Maradona. Mirtha Legrand le recordó que, en ese momento, hubo personas que le pidieron que no asistiera. Lucía Galán confirmó que había consultado antes de ir y que decidió no presentarse porque “no se daban las condiciones”. Explicó que prefirió mantenerse al margen por respeto a sus hijos y a Claudia Villafañe.

La historia entre ambos se remonta a principios de los años 80, cuando coincidieron en distintas grabaciones y eventos sociales. En 1982, Diego Maradona y los Pimpinela grabaron juntos la canción “Querida amiga”, colaboración que derivó en encuentros más frecuentes y largas charlas que forjaron una conexión especial.

Por aquellos años, Diego Maradona comenzaba su etapa en el Barcelona, mientras Lucía Galán atravesaba un momento de gran proyección artística junto a su hermano Joaquín. Entre giras, compromisos y viajes, encontraron espacios para compartir y vivir una relación intensa, aunque breve.

Era un tiempo muy distinto al actual, en el que la vida privada de las celebridades se mantenía en un círculo mucho más reducido. Sin redes sociales ni cámaras persiguiendo cada paso, pudieron vivir su historia con una discreción que hoy sería casi imposible.

Aunque el romance llegó a su fin, el vínculo afectivo no se borró. Lucía Galán conserva un recuerdo cálido de aquel período y lo expresa con respeto hacia la figura de Diego Maradona y su entorno más cercano.

El paso de los años no logró borrar la curiosidad del público. Como se vio en la mesa de Mirtha Legrand, basta con una sola pregunta para que aquella historia, que mezcla juventud, fama y cariño, vuelva a ocupar el centro de la conversación.