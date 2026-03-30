La historia entre Jimena Barón y Matías Palleiro sumó un nuevo capítulo cargado de ternura. Esta vez, la artista decidió llevar su amor a otro nivel con un gesto que sorprendió incluso a su propia pareja, y que rápidamente se volvió viral.

Fiel a su estilo, Jimena Barón compartió cada detalle del momento en sus redes sociales. Allí mostró el proceso de un tatuaje muy especial, pensado no solo para ella sino también para su familia, que atraviesa una etapa muy significativa tras la llegada de su hijo.

Durante la sesión, la cantante explicó el trasfondo de su decisión. Su idea principal era grabar en su piel el nombre de su hijo, Arturo, pero quiso sumar un detalle inesperado que terminaría siendo el verdadero impacto de la sorpresa.

“Me quiero tatuar la inicial del padre de mi hijo”, confesó Jimena Barón mientras hablaba con el tatuador. Y agregó con picardía: “Es el plot twist. Me quería acompañar… pero es una sorpresa, así que lo mandé al shopping”.

Luego reveló el curioso origen de esa inicial. “Es la inicial del apodo, yo le digo ‘Q’ a él”, explicó. Sobre el significado, sumó: “Le digo ‘Q’ a Matías por decirle ‘cookie’ cariñosamente y de ‘cookie’ quedó ‘Q’”.

Una vez terminado el diseño, la cantante volvió a su casa y registró el momento en el que le mostraba el tatuaje a Matías Palleiro, quien tenía al bebé en brazos. La escena fue tan espontánea como emotiva, y reflejó la conexión entre ambos.

“Estoy yo. Estoy yo ahí”, reaccionó él, visiblemente sorprendido. Luego añadió con emoción: “Esto es como que habla él”, en referencia al significado que tenía el tatuaje vinculado a su hijo.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Jimena Barón levantó el otro lado de su remera y dejó ver la inicial dedicada a su pareja. “Estamos todos”, expresó con felicidad, sellando el momento familiar con una frase que resumió todo.

La respuesta de Matías Palleiro no tardó en llegar. Conmovido por el gesto, le escribió: “Sos lo más grande que hay puchula. Love you”. Así, la pareja reafirmó su vínculo con un detalle que ya quedó marcado para siempre.