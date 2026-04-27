La participación de Flor Vigna en Supernova: Génesis no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tendencia. La artista argentina se subió al ring en la Arena Ciudad de México y protagonizó una de las peleas más esperadas frente a Alana Flores, en un evento transmitido en vivo para más de 190 países a través de Netflix.

Desde su aparición, Flor Vigna dejó en claro que iba por todo. Con una entrada impactante, vestida de blanco y acompañada por la bandera argentina, la actriz y cantante combinó baile, música y actitud, elevando la expectativa del público desde el primer momento. Del otro lado, Alana Flores respondió con una puesta en escena bien mexicana, con mariachis y símbolos de su país.

Ya en el combate, la pelea comenzó pareja. Durante los primeros rounds, ambas intercambiaron golpes y mostraron resistencia, manteniendo la tensión en el ring. Sin embargo, el desarrollo cambió con el correr de los minutos y la argentina empezó a tomar protagonismo.

Fue a partir del tercer round cuando Flor Vigna logró imponerse con mayor claridad. La mexicana comenzó a evidenciar desgaste físico, mientras que la artista argentina se mostró más firme, conectando combinaciones precisas que inclinaron la balanza a su favor.

El último asalto terminó de confirmar la superioridad de la ex “Combate”. Flor Vigna mantuvo el control y cerró la pelea con autoridad, lo que llevó a los jueces a darle la victoria por decisión unánime tras los cuatro rounds disputados.

La derrota significó un duro golpe para Alana Flores, quien perdió su invicto y sorprendió al anunciar su retiro del boxeo. “Cierro una etapa que me salvó la vida”, expresó la streamer, visiblemente emocionada tras el combate.

Por su parte, Flor Vigna conmovió con su testimonio al revelar un costado muy personal: “Estaba en un momento muy oscuro, con depresión, y el boxeo me ayudó a salir”, confesó, generando una fuerte repercusión en redes sociales.

El evento también contó con shows musicales de figuras como Carín León, Óscar Maydón y Ozuna, consolidando a Supernova: Génesis como un fenómeno global que mezcla deporte, entretenimiento y cultura digital.