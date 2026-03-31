La cuenta regresiva ya comenzó para Flor Vigna, quien se enfrenta a uno de los desafíos más intensos de su carrera: un combate de boxeo que promete dar que hablar. En ese marco, la artista decidió compartir detalles de su preparación, incluyendo la dieta estricta que sigue para lograr un impactante objetivo físico en tiempo récord.

El evento en cuestión será la Supernova Génesis 2026, donde Vigna se medirá ante la streamer mexicana Alana Flores el próximo 26 de abril. Se trata de una pelea a cuatro rounds que ya genera gran expectativa, no solo por el cruce deportivo sino también por la creciente tensión entre ambas figuras.

A través de sus redes sociales, la ex participante de Combate mostró parte de su rutina diaria, dejando en claro el esfuerzo que implica este reto. “Dale que ganamos esta pelea. Intentando bajar 8 kilos en un mes”, escribió, junto a un video donde se la ve lista para entrenar con indumentaria deportiva.

En ese mismo contenido, Vigna dejó entrever algunos aspectos de su plan alimenticio, basado principalmente en comidas livianas. Entre ellas, se destacó el consumo de lechuga y otras opciones bajas en calorías, apuntando a una rápida reducción de peso sin descuidar su energía para entrenar.

Pero la preparación no se limita únicamente a lo que come. La artista también compartió imágenes de sus jornadas de entrenamiento, donde se la ve trabajando intensamente dentro de un club, muy cerca de un cuadrilátero. Allí realiza ejercicios propios del boxeo, con movimientos técnicos y de resistencia que forman parte de su entrenamiento intensivo.

Este nivel de exigencia responde tanto a una cuestión física como mental. La rivalidad con su contrincante fue creciendo en las últimas semanas, lo que agregó un condimento especial al evento y elevó la presión sobre ambas competidoras en este esperado combate de boxeo.

En ese contexto, la preparación física de Flor Vigna se vuelve clave para llegar en óptimas condiciones. La combinación de disciplina, alimentación controlada y entrenamiento constante es el eje de su estrategia para subirse al ring con ventaja.

Así, Flor no solo busca una transformación corporal, sino también demostrar su compromiso con este nuevo desafío. La pelea ante Alana Flores será una prueba decisiva donde pondrá en juego todo el esfuerzo realizado en este intenso proceso de bajar de peso rápidamente.