El presente personal de Mauricio Macri vuelve a ocupar el centro de la escena mediática luego de varios rumores que circularon en torno a su vida amorosa. Tras confirmar su soltería, el ex presidente fue vinculado con distintas mujeres, aunque ninguna relación había logrado sostenerse con datos firmes… hasta ahora.

En este contexto, fue Nancy Duré quien aportó información más concreta y se animó a revelar detalles sobre una supuesta nueva pareja. Desde el programa Puro Show, la periodista aseguró que la versión tiene sustento y que proviene del entorno cercano del propio dirigente.

“Es información que viene del lado de él, intenté contactarme con ella y no me respondió. Él está solo, separado que se blanqueó hace poco, pero venía hace mucho”, explicó Nancy Duré, dejando en claro que la historia tendría un trasfondo previo a la confirmación pública de la ruptura.

La panelista también recordó que en los últimos meses el nombre de Mauricio Macri fue relacionado con distintas figuras, aunque ninguna logró confirmación. Sin embargo, esta vez se mostró más segura: “Se lo ha vinculado con varias mujeres últimamente”, señaló antes de lanzar la primicia.

“Me van a desmentir, Mauricio Macri estaría viviendo una relación sentimental con una joven, de 46 años, divina y espléndida”, afirmó, generando sorpresa por la diferencia de edad y por el perfil bajo de la mujer en cuestión.

Según detalló, la mujer se llama Dolores, aunque en su círculo íntimo la conocen como Lola. Además, aclaró que está separada y que la relación con el ex mandatario no sería reciente, sino que llevaría ya un tiempo desarrollándose lejos de la exposición pública.

“Él empezó a verse con esta mujer hace bastante tiempo, lo vieron a él en la casa de ella en carácter de novio, según me dicen”, agregó Nancy Duré, reforzando la idea de que el vínculo sería más serio de lo que parecía en un principio.

Un dato llamativo que suma condimento a la historia es que Dolores habría trabajado como asesora durante la presidencia de Mauricio Macri desde 2015, lo que indicaría que el primer acercamiento entre ambos podría haberse dado en ese contexto, incluso cuando él aún estaba en pareja con Juliana Awada.