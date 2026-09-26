Maxi López estaría evaluando seriamente la posibilidad de comprar una lujosa propiedad en Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. El exfutbolista habría recorrido la vivienda acompañado por su familia y el inmueble tiene un valor publicado de 1.200.000 dólares.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show, donde explicó que el exmarido de Wanda Nara estaría interesado en establecerse en ese sector porteño. La elección llamó la atención debido a que, en lugar de optar por un barrio privado de Zona Norte, Maxi López tendría en la mira una casa ubicada en plena ciudad.

Según detallaron en el programa de eltrece, se trata de una propiedad de cinco ambientes que lleva un tiempo considerable en el mercado. “Es una casa que está en venta hace mucho tiempo, necesita mucha actualización”, señaló Fernanda Iglesias al describir el estado general del inmueble.

La vivienda está distribuida en dos plantas y cuenta con distintos espacios pensados para una familia numerosa. En la planta baja hay living comedor, escritorio, playroom, toilette, cocina con office y acceso al patio. También posee dependencia de servicio con baño propio.

En el piso superior se encuentra la suite principal, ubicada al frente, con vestidor en altillo y baulera. El sector familiar se completa con otros dos dormitorios destinados a los hijos de Maxi López y un baño completo de uso compartido.

Entre los detalles que sobresalieron durante el informe aparecen los pisos de roble, el aire acondicionado central y la orientación este. Esta característica permite que los ambientes reciban luz natural durante las primeras horas del día. “También tiene excelente luminosidad, que eso es importante. Sol de mañana”, remarcaron en Puro Show.

Maxi López con un objetivo claro

El precio de publicación de la casa asciende a 1,2 millones de dólares, aunque durante el programa deslizaron que existiría margen para negociar el valor. Además, explicaron que la ubicación en Barrio Parque representa uno de los factores determinantes para establecer una cifra tan elevada.

Por el momento, Maxi López solamente habría visitado y analizado la propiedad, por lo que la compra todavía no está confirmada. De concretarse, el exfutbolista podría dejar de lado los barrios cerrados de Zona Norte para instalarse con su mujer y sus hijos en una de las zonas residenciales más cotizadas de Buenos Aires.