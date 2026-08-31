La discusión dejó de girar únicamente alrededor de lo ocurrido en aquellas fiestas y pasó a concentrarse en una fecha. Maxi López reaccionó al fuerte descargo de Wanda Nara y negó que las experiencias relatadas hubieran sucedido durante su matrimonio. La aclaración volvió a romper la calma que ambos habían mostrado públicamente.

A través de Instagram, Maxi López presentó su versión: “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”. El episodio había salido a la luz en PH, Podemos Hablar: “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”.

La interpretación de Wanda Nara había sido completamente diferente. “Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”. Luego profundizó: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

La empresaria convirtió su reacción en una advertencia para sus seguidoras: “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”. Con ese mensaje vinculó el relato con los años en los que cuidaba a sus hijos fuera de Argentina.

Frente a esa acusación, Maxi López insistió en que no existió una infidelidad porque todavía no habían comenzado su relación. “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, remarcó. También intentó establecer un límite: “Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”.

Sin embargo, el exdelantero introdujo una referencia al pasado sentimental de Wanda Nara sin identificar a la persona involucrada: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”. Después cerró su postura con una frase breve: “Yo elegí seguir adelante”.

La respuesta de Maxi López buscó ordenar la cronología, pero también devolvió el golpe al recordar una situación privada de su exesposa. Ahora el conflicto quedó reducido a dos versiones enfrentadas: Wanda sostiene que desconocía aquellas experiencias y él asegura que sucedieron antes de conocerla. En el medio, ambos invocaron el bienestar de sus hijos mientras trasladaban nuevamente sus diferencias a las redes.