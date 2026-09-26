La muerte de Oscar “El Negro” González Oro sacudió al mundo de la radio y el espectáculo. El histórico conductor falleció este viernes 25 de septiembre, a los 74 años, en Uruguay, donde había decidido instalarse después de alejarse de los medios. En medio de la conmoción, Daniel Hadad reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre los últimos tiempos de su amigo.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), el empresario recordó con profunda emoción al reconocido periodista y habló de la persona que existía detrás de la figura radial. “Una mañana difícil para todos los que estuvimos con él o lo conocimos. Se fue un gran tipo”, expresó Daniel Hadad, todavía conmovido por la noticia.

El fundador de Radio 10 destacó especialmente la sensibilidad de González Oro, más allá del personaje que durante décadas conquistó a millones de oyentes. “Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial”, sostuvo.

Luego, Hadad se refirió directamente al delicado estado en el que se encontraba el conductor durante sus últimos meses de vida. “En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final”, relató.

El empresario también contó que el deterioro físico llevó a El Negro González Oro a tomar distancia de varias personas de su círculo íntimo. Según explicó, el periodista prefería que sus amigos no lo vieran en esas condiciones. “A los amigos no quería vernos, no quería que tuviéramos esa imagen de él. A veces le hacíamos caso y a veces no”, reveló.

Daniel Hadad también explicó cómo se conoció la noticia del fallecimiento y quién fue la persona que lo encontró. “Esta mañana nos despertamos con la noticia de su muerte. La enfermera del turno mañana fue la que vio que ya no estaba más”, contó. Luego, resumió el impacto de la partida con una frase cargada de emoción: “Oscar pasó a otro lugar y nos deja un montón de recuerdos”.

A lo largo de su carrera, Oscar González Oro se convirtió en una de las voces más reconocibles de la radio argentina, especialmente gracias a El oro y el moro, el exitoso ciclo de Radio 10. Para Hadad, su legado excede ampliamente aquel personaje radial que se convirtió en una marca registrada y quedó asociado a una época de la comunicación.

Finalmente, Daniel Hadad compartió su mirada sobre el impacto que tuvo la pandemia en el camino que atravesó su amigo. “Yo creo que la pandemia de alguna manera fue culpable de que él no se haya podido tratar como debería. Es algo que en pandemia se podría haber prevenido”, afirmó. Y agregó: “Ese aislamiento que cada uno vivió como pudo para mí fue el origen del fin de El Negro”. Se trata de una interpretación personal de Hadad y no de una explicación médica confirmada sobre la muerte.