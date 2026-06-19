Baby Etchecopar volvió a quedar en el centro de la escena tras dedicar parte de su editorial en Basta Baby, por A24, al escándalo que se generó por la fake news que comentó Florencia Peña en Luzu TV sobre la salud de Jorge Messi. El periodista no dudó en señalar a Nico Occhiato como principal responsable de la situación.

Durante su descargo, Baby Etchecopar sostuvo que la responsabilidad no recaía únicamente en quienes hablan frente a cámara, sino también en quienes conducen los proyectos. “La culpa es del dueño del canal”, disparó el conductor, en referencia directa a Nico Occhiato, creador de Luzu TV y una de las figuras más importantes del streaming argentino.

En ese contexto, el periodista lanzó una fuerte crítica sobre el fenómeno de los nuevos medios digitales y la exposición de jóvenes figuras sin experiencia en periodismo. “Estos pibes le encontraron la vuelta haciendo algo que no es un medio”, expresó con dureza al referirse al crecimiento de los programas de streaming y al impacto que generan en redes sociales.

Además, Baby Etchecopar recordó un episodio reciente que también lo molestó profundamente. Allí mencionó a un integrante del programa de Matías Martin, quien había hecho comentarios sobre las generaciones mayores y vinculó esas declaraciones con la falta de límites dentro de ciertos espacios digitales. “¿Quién contrata y cómo llegan estos pibes?”, cuestionó el conductor al aire.

En otro tramo de la editorial, el conductor comparó a los medios tradicionales con las nuevas plataformas y marcó una diferencia contundente. Según explicó, los “medios grandes” mantienen otro nivel de responsabilidad periodística, mientras que algunos espacios de streaming terminan amplificando conflictos sin medir consecuencias.

Lejos de quedarse solamente en la crítica, Baby Etchecopar también habló sobre Lionel Messi y el difícil momento personal que atraviesa el capitán argentino por la situación de su padre. El periodista se mostró sensible al analizar las imágenes del futbolista y aseguró: “El llanto de Messi no era de campeón del mundo, era el llanto de un hijo que tiene al padre mal”.

Baby Etchecopar contra Nico Occhiato

Finalmente, el conductor volvió a desligar a Florencia Peña de la responsabilidad principal por lo sucedido en Luzu TV. “La culpa no es de Florencia Peña”, remarcó, aunque aclaró que lo ocurrido expuso la diferencia entre hacer entretenimiento y ejercer el periodismo profesional.

Las declaraciones de Baby Etchecopar rápidamente se viralizaron y reavivaron el debate sobre los límites del streaming, el rol de los conductores y la responsabilidad de quienes manejan contenidos con enorme alcance en plataformas digitales.