El escándalo por la fake news sobre Jorge Messi abrió una crisis inmediata en Luzu TV y terminó arrastrando también a Marley. Después de la salida de Flor Peña y del levantamiento de El Show del Verano, se conoció la decisión que tomó el conductor frente al futuro del programa.

La situación explotó luego de que Flor Peña diera al aire una falsa información sobre el padre de Lionel Messi. La repercusión fue tan fuerte que Nico Occhiato resolvió desvincular a los responsables involucrados y el ciclo quedó completamente condicionado por la polémica.

En ese escenario, Marley aparecía como una pieza clave porque formaba parte del formato desde Estados Unidos, donde realizaba móviles vinculados al Mundial. Sin embargo, su continuidad quedó en duda cuando se confirmó que el programa ya no seguiría en las mismas condiciones.

Juan Otero, hijo de Flor Peña, habló con LAM y explicó cómo entendía la situación desde adentro del entorno familiar. “Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa”, señaló.

La confirmación más fuerte llegó después, cuando Juli Argenta contó cuál fue la charla entre Flor Peña y Marley tras el escándalo. “Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación”, reveló, dejando claro que la salida no alcanzaba únicamente a la actriz.

El golpe también modificó los planes personales y laborales que estaban previstos para los próximos días. Juan Otero contó que el viaje familiar que tenían organizado quedó suspendido por completo: “Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente”.

Así, Marley terminó tomando distancia de El Show del Verano en medio de una crisis que cambió el destino del ciclo. Lo que había nacido como una apuesta de entretenimiento en streaming quedó atravesado por un error grave, una reacción institucional contundente y una salida inesperada que terminó de cerrar una etapa en Luzu TV.