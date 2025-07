La calentura de Baby Etchecopar con Luquitas Rodríguez por invitarlo a pelear: “Pero, ¿Quién sos?”

Baby Etchecopar estalló de bronca en su programa y se cruzó muy fuerte con Lucas Rodríguez, el streamer que tiene su programa de radio en Vorterix. Según comentó el periodista, la polémica comenzó al enterarse que barajaron su nombre para subirlo a pelear a un ring, lo que no le gustó para nada.

Sucede que Lucas Rodríguez, junto a sus compañeros de Paren La Mano, el organizador de “Párense de manos”, un evento que tuvo su primera edición en el Luna Park en 2023 y una segunda en 2024 en el estadio de Vélez. Allí, suben al ring streamers y famosos para batirse a duelo por el honor luego de haber hecho varios meses de un intenso entrenamiento.

Como suele ocurrir cada año, de cara a este evento, el programa comienzan a barajar nombres para ver quiénes podrían subirse a pelear. Allí apareció Baby Etchecopar como una posibilidad, pero a éste no le gustó nada que lo nombren: “Es una falta de respeto que estos pendejos de mier... digan que yo voy a hacer catch. ¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?”.

"No, chicos, no se equivoquen. No es fomentar la violencia. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto”, lanzó el periodista que se mostraba notablemente molesto. Y aclaró que no quería ni escuchar su nombre: “No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos”.

En este sentido, Baby Etchecopar le tiró toda su trayectoria encima para desprestigiarlo: “Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años”. Y cerró muy caliente contra Lucas Rodríguez: "Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga 'che, ¿hacemos una lucha entre Baby y...?', ¿quién sos, pelotudo?".

Vale recordar que, más allá del enojo del periodista, fueron varios los famosos que participaron en este evento, entre ellos: Piti Fernández (cantante de Las Pastillas del Abuelo), Chapu Martínez, Grego Rossello, Yeyo De Gregorio, el Turco García (ex futbolista y Hotel de Los Famosos), Flor Vigna y Maravilla Martínez, entre otros.