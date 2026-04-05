Barby Franco contó por primera vez cómo vivió el accidente en su Tesla: “La sacamos barata”

Barby Franco rompió el silencio después del accidente que sufrió en la Ruta 3 y eligió contar, paso a paso, cómo vivió esos segundos que pudieron terminar de otra manera. La modelo viajaba con su hija Sarah, la niñera y su perrita cuando un vehículo apareció en contramano y desató una maniobra desesperada que terminó en choque.

Conmovida, resumió todo con una frase que dejó en claro la dimensión del susto: “Primero que nada les agradezco a todos por los mensajitos. Fue una desgracia con suerte. Les voy a contar qué pasó”.

En su descargo, Barby Franco explicó que el viaje transcurría con total normalidad hasta que la escena cambió de golpe. “Íbamos en el auto con Sarah, la niñera, mi perrita y yo que iba manejando. Íbamos por la Ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista digamos y del otro lado mano hacia Capital. Íbamos re tranqui como lo dice en la ruta, 120, 110, obviamente porque también voy con mi bebé y porque íbamos cargadas de cosas. Íbamos escuchando música, re atenta a la ruta. En un momento, venía un camión al lado mío, que venía re cargado".

Fue entonces cuando divisó un camioncito y empezó a sospechar que algo no cerraba. Primero pensó: “No creo que se atreva, no creo que se mande”. Pero enseguida la preocupación fue mayor: “No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina”. Cuando entendió que el peligro era real, el shock fue inmediato. “Y cuando veo que el tipo viene en contramano mía, pensé ‘No, no puede ser’”, recordó sobre ese instante en el que frenó de golpe y el vehículo que venía detrás terminó impactándolas.

Aun con la violencia del episodio, la influencer insistió en que el desenlace pudo haber sido muchísimo peor. “Por suerte no nos hizo nada y por suerte no lo choqué ni toqué al pelotudo este que venía en contramano. Y por suerte tampoco toqué al camión, que también podía haber sido tremendo. No quiero ni pensarlo, ayer fue un día muy… que lo resolvimos emocionalmente”, expresó.

Y luego agregó un dato que terminó de mostrar la gravedad del hecho: "El que venía atrás del que me choca, que esa era una pareja de jubilados que venían con su perrito para disfrutar de un finde hermoso con sus hijas, ellos sí se golpean. El señor se golpea, se les explota el airbag… Un desastre. Pudo haber sido caótico todo, pero bueno, la sacamos barata. Estamos bien".

También contó que Sarah no llegó a comprender del todo lo que había pasado y destacó el gesto de los vecinos que se acercaron a ayudarlas. “Por suerte Sarah no se enteró de la dimensión de lo que fue. Ella se bajó al toque, se hizo amiga de una nena que estaba en la tranquera, muchas gracias a los vecinos de Cañuelas que nos ofrecieron agua y comida, y nos trataron súper bien”, dijo.

Más tarde, Barby Franco cargó con dureza contra el conductor que provocó todo y remarcó que la tecnología del Tesla fue clave para identificarlo. “Pelotudos así como este señor que ya fue identificado y está detenido, te caga una familia. Te caga una, dos, tres familias y no sé qué más pudo haber sucedido. La policía se portó súper, hicieron peritajes y todo muy correcto. Así que nada, muchas gracias por los mensajitos. Saritah, su niñera, mi perrita y yo estamos muy bien por suerte”.

Además, remarcó: “Mucha gente me bardea el Tesla, pero gracias a eso se pudo grabar toda la secuencia y se pudo identificar a este hijo de puta que se mandó en contramano y no sé en qué situación y estado estaba, que ni siquiera tenía los papeles del auto”.

Y cerró con alivio, después de un día atravesado por el miedo: “Por suerte estamos muy bien físicamente y emocionalmente. Saritah, Miriam, mi perrita y yo. Así que muchas gracias por todos los mensajes que me mandaron”.