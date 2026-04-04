La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a convertirse en un campo de batalla, y esta vez la protagonista fue Tamara Paganini, quien no se guardó absolutamente nada al hablar del estado de limpieza. Con un tono directo y sin filtros, la ex participante histórica desató un escándalo que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados.

Todo comenzó en una charla grupal donde Tamara Paganini decidió poner sobre la mesa un tema que, según ella, ya no podía tolerar más. “Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante. Son un asco loco”, disparó, dejando en claro su hartazgo por la suciedad acumulada dentro de la casa.

La reacción no tardó en llegar y fue Pincoya quien recogió el guante. Sin rodeos, la participante la acusó de buscar protagonismo: “Lo hacés para llamar la atención”. Lejos de quedarse callada, Tamara Paganini redobló la apuesta y contestó con furia: “Andate a cagar”, elevando aún más la tensión.

El momento más incómodo se vivió cuando la mediática decidió dar ejemplos concretos de lo que veía. “Hay bombachas con flujo”, lanzó, generando gestos de incomodidad generalizada. La escena dejó en evidencia que la convivencia está lejos de ser armónica.

En medio del conflicto, Solange Abraham intervino y tomó partido. “Tiene razón”, aseguró, apoyando el reclamo de Tamara Paganini. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el respaldo solo profundizó la grieta entre los participantes.

Decidida a sostener su postura, la ex Gran Hermano continuó enumerando situaciones que la indignaban. “El vidrio del baño está tapizado de grasa, los papeles rebalsan”, detalló, apuntando a la organización interna y cuestionando los turnos de limpieza.

Pero el escándalo no fue lo único que puso a Tamara Paganini en el centro de la escena. Su ingreso también dejó al descubierto un vínculo inesperado con Eduardo Carrera, quien se mostró visiblemente emocionado al reencontrarse con ella dentro del reality.

Frente a todos, Eduardo Carrera recordó su historia compartida en el mundo académico y teatral, destacando la conexión que lograron con el tiempo. Incluso la elogió sin dudar: “La India la descosía”, afirmó, dejando en claro la admiración que aún siente por Tamara Paganini, en medio de una casa donde los conflictos no dan respiro.