La vida de Pablo Lescano atraviesa un momento de transformación personal que lo llevó a reflexionar sobre el paso del tiempo. En una charla distendida con Mario Pergolini, el líder de Damas Gratis se sinceró como pocas veces sobre lo que significa para él ser abuelo.

Durante su participación en Otro día perdido, el artista sorprendió con una confesión directa: “Tengo un hijito, soy abuelo… me quiero matar”. La frase, dicha entre risas, reflejó el desconcierto inicial que le generó esta nueva etapa, que llegó sin previo aviso en su vida cotidiana.

Lejos de ocultarlo, Pablo Lescano profundizó sobre ese sentimiento y explicó que “a lo primero me costó mucho”. Según relató, la llegada de su nieto lo obligó a enfrentarse con una realidad que no esperaba y que le hizo tomar conciencia del paso del tiempo. Con el correr de los meses, aseguró, logró ir aceptando este rol.

Hoy, la mirada es diferente. El músico contó que su nieto está por cumplir un año y expresó con ternura: “Ahora como que ya lo estoy asimilando… tengo que comprar un regalo”. Esta evolución emocional deja ver cómo el vínculo comenzó a ocupar un lugar especial dentro de su universo familiar.

En medio de la charla, Pablo Lescano también hizo referencia a una frase vinculada a Carlos Salvador Bilardo y una canción de Julio Iglesias: “Me olvidé de vivir”. Con esa idea, resumió la sensación de que los años pasaron “rapidísimo”, generándole una mezcla de nostalgia y sorpresa.

Además, destacó el rol central de su familia en este proceso. Nombró a sus hijos Tommy, Brian y Bianca, y se detuvo especialmente en Marita, la más chica, a quien mencionó con cariño. También incluyó a Ceci, su pareja, como parte fundamental de su sostén emocional en esta etapa.

El recuerdo de su paso por MasterChef Celebrity también apareció en la conversación. Aunque su participación fue breve, dejó momentos memorables, como cuando animó el estudio con su clásico teclado y presentó un plato inspirado en una receta familiar que conquistó al jurado.

Finalmente, Pablo Lescano dejó en claro que, pese a los cambios personales, su esencia sigue intacta. Entre bromas y su clásico estilo relajado, cerró con una frase que lo define: “No, perro… ATR, perro”. Una manera fiel de mostrar que, aun en medio de nuevas emociones, su identidad permanece firme.