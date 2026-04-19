Bautista Vicuña dio este sábado un paso que venía preparando desde hacía tiempo y se subió por primera vez al ring. La escena tuvo un condimento especial porque Pampita y Benjamín Vicuña estuvieron ahí para acompañarlo en una jornada atravesada por nervios, entusiasmo y una cuota lógica de inquietud por tratarse de un deporte de contacto.

El adolescente viene mostrando desde hace meses un interés cada vez más fuerte por las disciplinas vinculadas al combate. Lejos de ser un capricho pasajero, fue sumando entrenamientos de MMA y boxeo hasta llegar a este estreno, que terminó funcionando como una primera prueba pública de una pasión que ya había dejado ver en redes y en distintos posteos vinculados a su rutina.

En ese contexto, la presencia de Benjamín Vicuña no pasó inadvertida. Sobre todo porque el actor había admitido en otras oportunidades que este tipo de actividad no le generaba demasiada tranquilidad. Aun así, eligió correrse de esa reserva personal para estar al lado de su hijo en un momento importante y expresarlo también de manera abierta. “Te admiro profundamente, Bauti”, escribió el actor chileno en sus redes junto a una imagen de los dos.

Pampita también fue parte de ese debut y acompañó de cerca el momento, con el mismo perfil afectuoso con el que suele mostrarse en cada paso importante de sus hijos. Esta vez no necesitó un gran discurso para dejar en claro de qué lado estaba. Alcanzó con verla presente en una jornada que para Bautista Vicuña significaba mucho más que una exhibición: era la chance de poner en juego horas de práctica y medirse en un terreno que lo entusiasma de verdad.

Días antes, el propio chico ya había anticipado que estaba metido de lleno en esa preparación. En uno de sus posteos mostró parte de su rutina con la frase “Un poco de lo que fue el entrenamiento de hoy”. No fue una publicación aislada. Ese contenido terminó encajando con otra señal todavía más explícita sobre hacia dónde quiere ir con esta faceta deportiva.

La ambición aparece clara en otra línea que compartió y que funcionó casi como una declaración de objetivos. “Párense de manos, voy por vos”, lanzó al etiquetar a Luquitas Rodríguez, uno de los nombres asociados al evento de peleas que reúne figuras del streaming y del mundo digital. Ese mensaje dejó ver que Bautista Vicuña no piensa quedarse solo con esta primera experiencia, sino que ya imagina próximos desafíos.

Así, el debut tuvo algo más que la emoción de una tarde familiar. También mostró a un chico decidido a avanzar en un camino que lo seduce, con Pampita y Benjamín Vicuña sosteniéndolo desde cerca, incluso con reparos personales de por medio. Esta vez no hubo discusiones públicas ni dudas expuestas: hubo ring, aplausos y una señal clara de respaldo.