Juana Viale salió a ocupar la cabecera de La Noche de Mirtha con una explicación que era esperada desde que se supo que Mirtha Legrand no iba a estar al frente del ciclo. Apenas apareció en cámara, eligió ponerle palabras a la ausencia de su abuela y aclaró que el faltazo no respondía a un cuadro grave, sino a un malestar pasajero.

Antes de meterse de lleno en ese tema, la conductora abrió la emisión con una broma que descomprimió el clima y marcó el tono de la noche. “¿Cuántos aplausos? Pensar que somos todos los mismos", lanzó, divertida, al notar que la recibía el mismo equipo que también la acompaña en su programa. Esa entrada relajada le sirvió para acomodarse rápido en un espacio que, por un rato, volvió a quedar en sus manos.

Ya después, Juana Viale fue directa a lo importante y contó cómo estaba Mirtha Legrand. “Estoy acá porque mi abuela está enferma, tiene tos, un refrío, pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá. Yo le estoy manteniendo calentito su lugar. Así que, abuelita, te mando un beso gigante”, dijo, con una mezcla de ternura y seguridad que buscó apagar cualquier alarma alrededor de la salud de la diva.

La aclaración no quedó solo ahí, porque enseguida redobló esa idea con otra frase en la que volvió a bajar el dramatismo del tema. “Pronta recuperación para vos, ¡que ya estás recuperada, en verdad!”, agregó, en un tono juguetón que dejó ver que, más allá del resfrío y la tos, el entorno ya transmite confianza sobre el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla la semana próxima.

Con la tranquilidad instalada, Juana Viale se permitió correrse del parte de salud y meterse en un terreno más liviano. Mientras mostraba su look y recorría la dinámica previa del programa, dejó salir una queja simpática sobre las atenciones que recibe su abuela en el estudio. “¡Todo lo que no me hacen a mí! No lo puedo creer, estoy asombrada", comentó entre risas, sorprendida por los cuidados especiales que rodean a la conductora histórica del ciclo.

Ese cruce entre preocupación, cariño y humor terminó dándole forma a una apertura muy marcada por el vínculo familiar. Juana Viale no solo informó por qué Mirtha Legrand no había podido estar, también hizo sentir que el programa seguía en una zona conocida, con ese tono de intimidad que aparece cada vez que le toca reemplazarla y hablar de ella desde adentro.

Así, la noche arrancó con una noticia que inquietó un poco, pero que quedó rápidamente contenida por la propia palabra de su nieta. Mirtha Legrand faltó por un cuadro menor, Juana Viale sostuvo la mesa y el mensaje que quedó flotando fue claro: la pausa es breve y la vuelta ya tiene fecha cercana.