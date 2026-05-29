El reconocido diseñador Benito Fernández quedó envuelto en una fuerte polémica luego de anunciar públicamente que iniciará acciones legales contra Bad Bunny y la firma Zara por el lanzamiento de una colección llamada Benito Antonio. La noticia sorprendió en redes sociales y rápidamente generó una catarata de reacciones.

Todo comenzó cuando el creador argentino publicó un extenso comunicado en sus redes sociales manifestando su preocupación por el nombre elegido para la colaboración entre el cantante puertorriqueño y la marca internacional. Según explicó, considera que existe una posible confusión con su histórica firma BENITO, construida durante más de cuatro décadas dentro de la industria de la moda.

En el texto, Benito Fernández aseguró sentirse sorprendido por el lanzamiento y sostuvo que el uso de ese nombre afecta directamente la identidad de su marca. “Con cuarenta años de trayectoria en la industria de la moda y un reconocimiento local e internacional de mi trabajo, resulta imposible no advertir el riesgo de asociación y confusión”, expresó el diseñador.

La insólita demanda de Benito Fernández

Además, el empresario confirmó que ya dio instrucciones a sus abogados para avanzar judicialmente contra Zara. En su publicación, remarcó que buscará el “cese de toda comercialización, promoción y difusión” vinculada a la denominación Benito Antonio, argumentando que existe una marca registrada que debe ser protegida.

Sin embargo, lo que parecía convertirse en un conflicto legal terminó derivando en una ola de memes y comentarios irónicos por parte de los usuarios de internet. Muchos recordaron rápidamente que el verdadero nombre de Bad Bunny es justamente Benito Antonio Martínez Ocasio, motivo por el cual cuestionaron duramente la postura del diseñador argentino.

“Pero Bad Bunny se llama Benito Antonio”, escribió un usuario. Otros comentarios fueron todavía más filosos y señalaron que nadie asociaría la colección del cantante con la marca de Benito Fernández. Algunos incluso ironizaron con la posibilidad de que el diseñador pierda dinero si decide continuar con la demanda.

La insólita demanda de Benito Fernández

La repercusión fue inmediata y el tema se convirtió en tendencia en distintas plataformas digitales. Mientras algunos defendieron el derecho del diseñador a proteger su marca, la gran mayoría consideró exagerada la reacción frente a una colección inspirada directamente en la identidad personal del artista puertorriqueño.

La colección BENITO ANTONIO fue desarrollada por Bad Bunny junto al director creativo Janthony Oliveras y cuenta con unas 150 piezas inspiradas en la cultura de Puerto Rico. El lanzamiento llega después de la repercusión que tuvieron los looks creados por el cantante junto a Zara para eventos internacionales como el Super Bowl y la Met Gala 2026.