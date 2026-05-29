La convivencia dentro de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras un explosivo cruce protagonizado por Andrea del Boca, Tati Luna y Nenu López. Lo que comenzó como una discusión por unas galletitas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la edición de Gran Hermano Generación Dorada, dejando a toda la casa conmocionada y abriendo un fuerte debate sobre los límites del juego.

Todo ocurrió cuando Andrea del Boca tomó la palabra durante la gala y explicó el motivo de su enojo. Visiblemente afectada, la actriz reveló que tanto ella como Nenu López padecen celiaquía, motivo por el cual deben mantener una alimentación especial dentro de la casa. “Con la salud no se jode”, lanzó con firmeza frente a todos sus compañeros y ante la mirada de Santiago del Moro.

La actriz explicó que ambas participantes cuentan con un espacio especial para guardar productos sin TACC y evitar la contaminación cruzada. Sin embargo, la situación explotó cuando descubrieron que Tati Luna había tomado unas galletitas aptas para celíacos. “No solamente las comió, también las compartió”, denunció Andrea del Boca, dejando en claro que el conflicto no pasaba por la comida en sí, sino por el cuidado de una enfermedad.

En medio del fuerte descargo, la ex protagonista de novelas recordó una frase que la impactó especialmente. Según contó, cuando intentó explicarle a Tati Luna la gravedad de la situación, recibió una respuesta que la indignó todavía más. “Me dijo que yo era una resentida”, relató la actriz, quien además remarcó que muchas personas no comprenden la seriedad de la celiaquía.

Ante la acusación, Santiago del Moro le dio la palabra a Tati Luna, que intentó defenderse y aseguró que nunca actuó con mala intención. La participante sostuvo que tomó solo dos galletitas mientras preparaba un té y afirmó que desconocía que pertenecían exclusivamente a sus compañeras. “Jamás jugaría con algo relacionado a la salud”, expresó intentando bajar la tensión.

Sin embargo, Nenu López salió rápidamente al cruce y cuestionó la actitud de su compañera. Según explicó, fuera del vivo ya habían intentado hablar del tema y la reacción de Tati Luna había sido completamente diferente. “Dijo que nadie se muere por comerse unas galletitas”, recordó, visiblemente molesta por la situación vivida dentro de la casa.

Sorpresiva discusión en Gran Hermano

El conflicto rápidamente explotó en redes sociales, donde miles de seguidores de Gran Hermano debatieron sobre el respeto, la convivencia y la importancia de comprender enfermedades como la celiaquía. Muchos usuarios respaldaron a Andrea del Boca y remarcaron que el problema no era el alimento, sino el destrato y la falta de empatía frente a un tema de salud.

Finalmente, Tati Luna aseguró que aceptará cualquier decisión que tome la producción si consideran que actuó de manera incorrecta. Mientras tanto, dentro de la casa el clima quedó completamente dividido. Una vez más, Gran Hermano demostró que cualquier situación cotidiana puede transformarse en un verdadero escándalo cuando los límites de la convivencia quedan expuestos frente a millones de personas.