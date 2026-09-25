El sábado anterior a la muerte del Negro González Oro, Beto Casella tuvo el impulso de escribirle para preguntarle cómo estaba. La respuesta que recibió por WhatsApp le permitió saber que su amigo atravesaba una dificultad física, pero no le anticipó la noticia que conocería el viernes.

Casella contó ese intercambio en Intrusos, todavía impactado por el fallecimiento de Oscar González Oro a los 74 años. "Acá estamos con esta noticia que nos sorprendió tanto", expresó al comenzar la charla. El Negro, instalado desde hacía años en Uruguay, había respondido a su mensaje pocos días antes de que se conociera su muerte.

No había un motivo puntual para buscarlo. Beto Casella explicó que, después de un tiempo sin hablar con él, simplemente quiso saber cómo seguía: "De nada no es que vi un posteo de él o algo, yo soy así, se me cruza de la cabeza de la nada y le escribí solamente para saber cómo andaba. Fue todo por mensaje de WhatsApp. Son cosas que le pones a un amigo".

Lo que González Oro le respondió fue breve. Al reconstruir el intercambio, Casella relató: "Me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien. Yo creo que para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, vaya a saber el proceso emocional que vas teniendo cuando ya tu cuerpo no te responde". Según contó, ese fue el problema de salud que su amigo mencionó durante la conversación.

Más allá de aquella charla, Beto Casella evocó los años en que el Negro Oro era una de las voces fuertes de la radio. Recordó un período de cambios para la emisora y mencionó la salida de Longobardi, otra figura de aquella etapa. Así, su relato también recuperó la trayectoria de Oscar González Oro frente al micrófono.

Sobre ese período, Casella señaló: "Cuando se vende la radio se va Longobardi y mucha gente se fue con él. Fue otra especie de golpe emocional profesionalmente como le pegó a todos. Tenía determinado perfil ideológico que encajaba con el pensamiento de mucha gente". Sus palabras apuntaron al lugar que había ocupado González Oro en aquella radio y a las transformaciones que vivió el medio.

Entre el recuerdo profesional y la tristeza por la muerte, Beto Casella volvió a aquella iniciativa espontánea del sábado. Había escrito para saludar a Oscar González Oro y recibió una respuesta que, según contó, transmitía que estaba bien salvo por sus problemas para moverse. Ese dato no permite explicar el fallecimiento, pero convirtió un intercambio habitual entre amigos en la última conversación que Casella recordó haber tenido con él.